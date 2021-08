Impf-Empfehlung für Jugendliche

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat Corona-Impfungen für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren empfohlen. Warum das Gremium in der Frage seinen Kurs gewechselt hat: zum Hintergrund

„Lasst die Experten ihre Arbeit machen!“: zum Kommentar

20.000 Zuschauer für nächstes Heimspiel

Wenn Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) den TSV 1860 München empfängt, können bis zu 20.000 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion dabei sein. Zum Artikel

BaWü: Seit Montag Lockerungen für Geimpfte

Eine neue Corona-Verordnung gibt Geimpften und Genesenen in Baden-Württemberg seit Montag wieder größere Freiheiten. Nicht-genesene Ungeimpfte müssen häufiger Tests vorweisen. Zum Artikel

Seniorin sucht Retter

„Ohne diese Männer würde ich nicht mehr leben, die haben mir das Leben gerettet.“ Das sagt eine 80-jährige Frau, die vergangene Woche im Bobenheim-Roxheimer Silbersee nur knapp dem Tod durch Ertrinken entgangen ist. Gerne würde sie sich bei ihren Rettern bedanken. Doch von denen fehlt jede Spur. Zum Artikel

Metallica spenden Einnahmen für Flutopfer

Die US-Band Metallica will die Einnahmen aus der Neuveröffentlichung eines Kult-Songs an die Opfer der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen spenden. Zum Artikel

Landwirt von Traktor überrollt

Auf einem Feld zwischen Winnweiler und Imsbach ist ein Landwirt am Montag tödlich verunglückt. Zum Artikel

Mit Rasenmäher in Verkehrskontrolle

Mit einem getunten Rasenmäher ist ein Mann in Münchweiler an der Rodalb in eine Verkehrskontrolle geraten. Zum Artikel

Lesetipp: Niedersimten – Ein rätselhaftes Dorf

Es gibt einen Ort in der Westpfalz, da begrüßen Kamele am Straßenrand den Besucher. 108 Buddhastatuen stehen in der Ortsdurchfahrt, während gleichzeitig Panzer in einer Seitenstraße vor sich hin rosten. Zum Artikel