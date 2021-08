Anfangsverdacht fahrlässige Tötung

Nach der Unwetterkatastrophe im Ahrtal prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Es geht um möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnungen oder Evakuierungen, teilte die Behörde am Montag mit. Zum Artikel

Impfangebote für Minderjährige und Drittimpfungen

Die Gesundheitsminister der Länder haben den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen und flächendeckende Impfangebote für Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahren beschlossen. Zum Artikel

Der Impfbus-Tourplan für die Pfalz

Drei der sechs Corona-Impfbusse machen in dieser Woche auf Supermarkt-Parkplätzen in der Pfalz Halt. Geimpft wird ohne Termin, zur Auswahl stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und Biontech. Zum Tourplan

Rote Teufel holen Simon Stehle

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den jungen Angreifer Simon Stehle vom Zweitligisten Hannover 96 bis Saisonende ausgeliehen. Zum Artikel

Coronatest-Kontrollen an Grenze

Auch in der Pfalz hat die Bundespolizei am Sonntag stichprobenartig kontrolliert, ob sich die Menschen bei der Einreise nach Deutschland an die neuen Vorschriften halten. Zur Bilanz

Nachweis bei hohen Bargeld-Einzahlungen

Ab sofort müssen Bankkundinnen und -kunden bei Bargeldeinzahlungen von über 10.000 Euro auf ihr Konto einen Herkunftsnachweis für den gesamten Einzahlungsbetrag vorlegen. Zum Artikel

Mit Bibi Blocksberg zum Olympia-Gold

Die Krefelderin Aline Rotter-Focken ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Frauen-Ringen. Zum Artikel

Kein großer Anteil am Infektionsgeschehen

Kinder und Jugendliche, die in der Schule einen Selbsttests mit positivem Ergebnis gemacht hatten, konnten im Kreis Germersheim im Anschluss einen PCR-Test machen. Dieses Prozedere sollte aufzeigen, wie zuverlässig die Tests sind. Jetzt liegen die Zahlen vor. Zum Artikel