„Da war vor uns noch niemand“

Uwe Keller vom THW Germersheim ist seit Donnerstag mit dem Amphibienfahrzeug des Kreises Germersheim in der Katastrophenregion unterwegs. Am Sonntagmittag sollten sie in einen kleinen Ortsteil an der Ahr vorstoßen, zu dem noch keine Helfer gelangen konnten. Zum Artikel, zum Liveblog

Wissenschaftlerin erhebt schwere Vorwürfe

Eine britische Wissenschaftlerin hat den deutschen Behörden „monumentales“ System-Versagen bezüglich der Flutkatastrophe vorgeworfen. Zum Artikel,

Experte: Schutz vor Hochwasser und Starkregen nur begrenzt möglich

Wenn der Starkregen plötzlich kommt, sei es nach Experte Martin Cassel meist schon zu spät, um gegen die Fluten zu reagieren. Frühzeitige Vorkehrungen sind laut ihm dagegen wichtiger. Zum Artikel

Leiche in Medard gefunden

Ein Toter, zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind am Montag in einem Haus in Medard (Kreis Kusel) gefunden worden. Zum Artikel

Lisa Ryzih sagt Olympiateilnahme ab

Die Pfälzer Stabhochspringerin Lisa Ryzih, die zuletzt für die August-Ausgabe des Playboy blank gezogen hatte, hat ihre Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio storniert. Zum Artikel

Militärübung geht weiter

Das 86. Lufttransportgeschwader der US-Streitkräfte in Ramstein setzt die vierteljährlichen Routineübungen fort. Zum Artikel

Tierquälerei am Weiher

Ein Gewässerökologe hat eine schwer misshandelte Nutria am Pfingstbergweiher im Süden Mannheims gefunden. Bevor das Tier von seinem Leiden erlöst worden ist, muss es tagelang gelitten haben. Zum Artikel

FCK: Oliver Schäfers Doppelrolle

Oliver Schäfer ist seit diesem Sommer Athletiktrainer der Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern und zugleich verantwortlicher Coach der U21 in der Oberliga. Der ehemalige Bundesligaspieler soll auch für stärkere Verzahnung zwischen dem Lauterer Talentschuppen und der ersten Mannschaft stehen. Zum Artikel

„Alles Böse“: Neu im Podcast

In der neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um einen bundesweit berüchtigten Chef-Islamisten, der in Mannheim gleich zweimal unangenehme Erlebnisse hatte. Zum Artikel, zum Podcast