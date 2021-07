Anklage im Fall Weilerbach, Impfaktion für alle Rheinland-Pfälzer und erneuter möglicher Starkregen in der Pfalz.

Bluttat von Weilerbach: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Im Fall der Bluttat von Weilerbach hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage wegen Mordes gegen den 38-jährigen Verdächtigen erhoben. Er soll im März seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet haben. Zum Artikel

Impfaktion für Studenten: Ab sofort für alle Rheinland-Pfälzer

Nachdem die Impfaktion an den Hochschulen in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Landau und Ludwigshafen bisher für wenig Resonanz gesorgt hat, können sich bis Mittwoch alle Rheinland-Pfälzer an den jeweiligen Standorten impfen lassen. Zum Artikel

LGBTIQ: Recht zur geschlechtlichen Selbstbestimmung in der Schwebe

Die geschlechtlichen Selbstbestimmung von Trans-Menschen wird durch das Gesetz deutlich erschwert. Zu einer Änderung des existierenden Transsexuellengesetzes kam es bisher aber nicht. Zum Artikel

So feiern die Italien-Fans den EM-Titel in der Region

Italien kürt sich mit dem Sieg im Elfmeterschießen zum Europameister. Für die Fans in der Pfalz gab es schon kurz nach Abpfiff kein Halten mehr: Gefeiert wurde auf den Straßen und im Autokorso. Zum Artikel

Impfen des Krankenhaus-Personals: Der Druck steigt

Die Ankündigung des Ludwigshafener Klinikums, dass nicht gegen Covid 19 geimpfte Mitarbeiter mit Einschränkungen und Nachteilen zu rechnen haben, hat für viel Unmut gesorgt. Das Mannheimer Krankenhaus setzt währenddessen auf Aufklärung. Zum Artikel

Lebensmittelkontrolleure beanstanden etwa jede zehnte Probe

Jede zehnte Lebensmittelprobe wurde von Kontrolleuren im Jahr 2020 bemängelt. Zum Artikel

Corona-Ausbruch in Karlsruher Club: Zahl der Infizierten steigt

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Karlsruher Nachtclub haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes inzwischen 32 der rund 120 Partygäste infiziert. Zum Artikel

Wetter: Erneut Starkregen in der Pfalz erwartet

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montagabend erneut vor möglichem Starkregen in Teilen der Pfalz. Besonders betroffen sind die Kreise Südliche Weinstraße, Südwestpfalz und die Stadt Pirmasens. Zum Artikel

FCK: DFB-Pokalspiel gegen Gladbach terminiert

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Montag, 9. August (20.45 Uhr), den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zur ersten Runde des DFB-Pokals. Zum Artikel