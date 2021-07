Abgespeckter Wurstmarkt?

In seiner bisherigen Form wird der Bad Dürkheimer Wurstmarkt nicht stattfinden können. Am Dienstag will der Stadtrat Bad Dürkheim über eine abgespeckte Version entscheiden. Zum Artikel

Stiefvater erstochen

Ein 15-Jähriger aus dem Kreis Kusel ist in der Nacht auf Sonntag festgenommen worden, weil er seinen Stiefvater getötet haben soll. Zum Artikel

Baugesellschaft steigt aus Real-Deal aus

Die Baugesellschaft Frankenthal (BGF) steigt aus dem Entwicklungsprojekt für das Real-Gelände in Studernheim aus. Sie sollte 5,1 Hektar der Fläche als Wohn- und Gewerbegebiet planen und realisieren. Zum Artikel

Sänger Bill Ramsey ist tot

Mit Schlagern wurde er berühmt, seine große Liebe galt von Anfang bis Ende dem Jazz: Der Musiker Bill Ramsey ist im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben. Zum Artikel

Umgang mit ungeimpftem Klinikpersonal

Seit die Pläne des Klinikums Ludwigshafen bekannt wurden, beim Fehlen einer Corona-Schutzimpfung Probezeitkündigungen vornehmen sowie Beförderungen verwehren zu wollen, sind die Wellen hochgeschlagen. Arbeitsrechtsexperte Philipp Fischinger ordnet die angekündigten Maßnahmen juristisch ein. Zum Artikel

Bienwald-Radweg: Ein Selbstversuch

In der Südpfalz tobt ein Streit um den geplanten Bienwald-Radweg. Zwischen Steinfeld und Scheibenhardt entlang der L 545 soll er verlaufen. Länge: rund elf Kilometer, Kosten: etwa 4,3 Millionen Euro. Wo genau liegt eigentlich das Problem? Unser Reporter ist die umstrittene Strecke mal selbst abgefahren. Zum Artikel

Würgeschlange beim Gassigehen entdeckt

Ein Mann aus Vinningen hat beim Gassigehen mit seinem Hundewelpen eine zwei Meter lange Boa constrictor auf dem Gehweg entdeckt. Zum Artikel

Pirmasenser gewinnt im Lotto

Ein Lottospieler aus dem Raum Pirmasens hat am Freitag fast eine halbe Million Euro gewonnen. Zum Artikel

„Alles Böse“ – Neue Podcast-Folge

In der neuen Folge des Podcasts „Alles Böse“ geht es um einen Südpfälzer, der sich als Terror-Befürworter in Zweibrücken verantworten musste. Zum Artikel, zum Podcast