Deutsches Weinlesefest abgesagt

In Neustadt wird es zum zweiten Mal in Folge kein Deutsches Weinlesefest in der bisher gewohnten Form geben. Die Stadt kündigt ein Alternativkonzept an. Zum Artikel

Dämpfer für Volker Wissing

Der rheinland-pfälzische FDP-Chef Volker Wissing ist beim digitalen Landesparteitag mit einem Dämpfer in seinem Amt bestätigt worden. Zum Artikel

Seehofer mit Corona infiziert

Der Minister sei positiv auf das Virus getestet worden und befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilte sein Sprecher am Montag mit. Zum Artikel

Bundes-Notbremse in Pirmasens

Nachdem in Pirmasens seit Montag wieder gelockerte Corona-Regeln gelten, greift am Donnerstag schon wieder die Notbremse. Zum Artikel

Studie: Kein erhöhtes Infektionsrisiko im Nahverkehr

Mit einer von den deutschen Verkehrsunternehmen beauftragten Studie wirbt die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) um Fahrgäste. Demnach gebe es kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Zum Artikel

„Gated community“ in Albersweiler?

Die Pläne für eine „gated community“ in Albersweiler sorgen für Wirbel in der Region. Ein Neustadter Bauträger will eine abgeschottete Edelwohnsiedlung hochziehen. Zum Artikel

Den Mut nicht verloren

Normalerweise versorgen sie die Fußballfans im Fritz-Walter-Stadion. Seit mehr als einem Jahr sind die Kioskläden aber zu. Doch die FCK-Gastronomie und die Betreiber haben den Mut nicht verloren. Und Ideen über den Fußball hinaus. Zum Artikel

Ansturm auf Baggerseen ausbremsen

Gemeinden im Landkreis Karlsruhe setzen auf Sicherheitsdienste und verstärkte Polizeipräsenz. Am Epplesee wurden Ticket-Preise erhöht. Kommunen wollen Badesee-Tourismus eindämmen. Zum Artikel

Am Lambsheimer Weiher hat am Wochenende die zweite Badesaison unter Corona-Vorzeichen mit einem Polizeieinsatz begonnen. Wie die Verbandsgemeinde den Betrieb dort unter Kontrolle halten will. Zum Artikel

Alles Böse: Neue Podcast-Folge

Es war eines der aufreibendsten Verfahren, die Pfälzer Richter in den vergangenen Jahren stemmten: Ein Frankenthaler musste sich ab 2016 in seiner Heimatstadt verantworten, weil er seine wenige Wochen alte Tochter Senna vom Balkon geworfen und so getötet hatte. Zum Artikel, zum Podcast