Ende der Impfpriorisierung

Spätestens im Juni soll die Impf-Priorisierung fallen, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag nach dem Impfgipfel mit. Außerdem kommen auf Millionen Corona-Geimpfte und Genesene Erleichterungen zu. Hier weiterlesen

So gut sind Covid-Geimpfte geschützt

Bereits nach der ersten Dosis sinkt das Risiko, schwer zu erkranken, deutlich. Welche Unterschiede es bei den einzelnen Impfstoffen gibt. Und was Forscher über die Wirkung bei Corona-Mutanten wissen. Zum Artikel

Wo Schulen und Kitas zu sind

In sechs rheinland-pfälzischen Städten und zwei Kreisen mussten die Schulen und Kitas am Montag aufgrund der Bundes-Notbremse schließen. Hier weiterlesen

Klinikum Mannheim: Ex-Geschäftsführer verurteilt

Der Ex-Geschäftsführer habe gegen das Medizinproduktegesetz in besonders schwerem Fall verstoßen und zwischen 2007 und 2014 die Gesundheitsgefährdung von Tausenden Patienten in Kauf genommen, argumentierte das Gericht am Montag. Zum Artikel

Schnelltest-Protest am Grundschulzaun

Transparente mit Parolen gegen die Testpflicht an Schulen waren am Montagmorgen am Zaun einer Grundschule in der Südwestpfalz zu finden. Die Schulleiterin sagt: Es war keine Aktion der Grundschule. Zum Artikel

Kreistag fordert Korrektur der Inzidenzzahlen

Der Landkreis Kaiserslautern wehrt sich gegen die Praxis des Robert-Koch-Instituts (RKI), bei der Berechnung der Inzidenzzahlen die Angehörigen der Streitkräfte zwar bei den Infizierten, nicht aber bei den Einwohnerzahlen mit zu berücksichtigen. Hier weiterlesen

Mülleimer-Brandserie: Täter ermittelt

28 Mal soll ein 38-jähriger Oggersheimer in seinem Stadtteil Müllbehälter angezündet haben. Jetzt wurde er gefasst. Zum Artikel

Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen: Undicht

In der Diskussion um die Aktion #allesdichtmachen heißt es einmal mehr, in Deutschland herrsche keine Meinungsfreiheit. Es ist eine Klage, die sich offensichtlich selbst widerspricht. Zum Kommentar

Alles Böse: Neue Podcast-Folge

Einen gigantischen Drogenvorrat entdeckten Polizisten, als sie im April 2016 ein Haus im südpfälzischen Rülzheim stürmten. Zur Folge „Chemical Love - Rauschgiftgeschäfte im Darknet“

Die gute Nachricht: Entenfamilie gerettet

Einen ungünstigen Platz zum Nisten hat sich eine Entenfamilie in Ludwigshafen ausgesucht: direkt neben der Waage des Müllheizkraftwerks, über die täglich 100 Lastwagen rollen. Hier weiterlesen