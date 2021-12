Drogen-Razzia: Kiloweise Stoff und Luxuskarossen beschlagnahmt

Rund 700 Einsatzkräfte haben in der Vorder- und Kurpfalz zugeschlagen: Bei einer Razzia gegen den Drogenhandel fanden die Ermittler kiloweise illegale Drogen und beschlagnahmten Vermögen im Millionenwert. Zum Artikel

Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße angepasst

Wer im Bus oder der Bahn sitzt und keinen Nachweis vorlegen kann, dass er oder sie genesen, geimpft oder getestet ist, soll künftig ein Bußgeld von 200 Euro zahlen müssen. Zum Artikel

Krankenhäuser „Mit dem Rücken zur Wand“

In den Kliniken der Pfalz sind die Intensivstationen während der vierten Welle der Corona-Pandemie zunehmend ausgelastet. Stellenweise müssen bereits Intensivpatienten verlegt und Operationen verschoben werden. Zum Artikel

Wetter: Stellenweise wieder Schnee und Glätte

Das Wetter für die Pfalz bleibt ungemütlich. Wer Straßen benutzt, muss weiter auf der Hut sein, es könnte glatt werden. Zum Artikel

Verschärfte Maskenpflicht auf Betze

Der FCK hat seine Fans zu den Regelungen für sein Heimspiel am Samstag auf dem Betzenberg informiert – die sich allerdings auch nochmal ändern können. Zum Artikel

Baden-Württemberg: Gelber Impfpass gilt nicht mehr

Seit Mittwoch reicht in Baden-Württemberg das gelbe Impfbuch in allen Bereichen, in denen der Nachweis des Corona-Impfstatus nötig ist (2G), nicht mehr aus. Rheinland-Pfalz hat keine entsprechenden Pläne. Zum Artikel

Was ab Samstag für Sportvereine gilt

Mit der 29. Corona-Verordnung hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) unter anderem strengerer Regeln im Sport- und Freizeit-Bereich angekündigt. Doch was heißt das für Vereine jetzt genau? Zum Artikel

Weihnachtsmärkte schließen

Am Mittwoch hat, wie viele andere, auch die Stadt Kaiserslautern das vorzeitige Ende für ihren Weihnachtsmarkt beschlossen. Die Beschicker sind am Boden zerstört. Zum Artikel – Auch unter dem Wasserturm in Mannheim geht der Frust um. Zum Artikel

Landau verliert einzigen Direktzug in die BASF

Der morgendliche Zug, der eine umsteigefreie Verbindung von Landau in die BASF herstellt, fällt Mitte Dezember weg. Zum Artikel

Bessere Rechte bei Internet und Telefon

Seit 1. Dezember gelten neue verbraucherfreundliche Regeln für Internet- und Telefonverträge. Die Kunden bekommen mehr Rechte vor allem bei Internetgeschwindigkeit, Vertragslaufzeit, Transparenz und Entstörung. Das kann sich in barer Münze auszahlen. Zum Artikel

Verein gegen sexualisierte Gewalt gegründet

Gewalt zieht sich durch alle soziale Schichten und trifft besonders Frauen und Mädchen. Ein neu gegründeter Verein aus Kaiserslautern will das Problem sichtbar machen und Betroffenen Unterstützung bieten. Zum Artikel