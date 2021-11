„Ampel“-Koalitionsvertrag steht

SPD, Grüne und FDP wollen Deutschland regieren. Am Mittwochnachmittg stellte die zu bildende „Ampel“-Koalition zwei Monate nach der Bundestagswahl ihren Koalitionsvertrag vor. Zum Artikel

Südpfälzer wird Verkehrsminister

In der neuen Bundesregierung wird nach derzeitigem Stand ein Pfälzer Minister: Der Barbelrother Volker Wissing (FDP) soll für die Führung des Ressorts Verkehr und Digitales vorgesehen sein. Zum Artikel

Chaos beim Impfbus: Hunderte müssen warten

Chaotische Szenen spielten sich am Mittwoch vor der Pirmasenser Messehalle ab. Der Impfbus war da, um Impfungen anzubieten – und 700 Menschen pressten sich ins Foyer der Messehallt. Der Raum ist eigentlich für 300 ausgelegt. Zum Artikel

Nicht überall ist Chaos ausgebrochen: Wir haben uns angesehen, wie die Wiedereröffnung der Impfzentren in der Pfalz gelaufen ist. Zum Artikel

Corona-Krawall in Bad Dürkheim: Das sind die Konsequenzen

Der Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ist zur zentralen Anlaufstelle für Pfälzer Corona-Proteste geworden. Am Montag endete der Aufmarsch im Krawall. Die Polizei erklärt, wen sie nun zur Rechenschaft ziehen will. Zum Artikel

Corona-Schutz: Pfälzer Anwälte beklagen „Missstände“

Drei Rechtsanwälte aus der Südwestpfalz sehen Nachbesserungsbedarf bei der aktuellen Corona-Verordnung. Sie haben sich an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie das Gesundheits- und Justizministerium gewandt. Zum Artikel

Salierbrücke: Wieder freie Fahrt – aber wie lange?

Fast drei Jahre lang wurde die Salierbrücke bei Speyer saniert, seit Mittwoch ist sie wieder für den Verkehr freigegeben. Doch ein Fachmann sagt: Bald werden erste Pläne für einen Komplett-Neubau gebraucht. Zum Artikel

Das sind die neuen Corona-Regeln

Seit Mittwoch gilt in Rheinland-Pfalz flächendeckend die „2G“-Regel – Freiheiten gibt es vor allem für Geimpfte und Genesene. Wir erklären die neuen Regeln im Detail. Zum Artikel

Vorsicht: Nebel und glatte Straßen

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage kündet von spätherbstlichen beziehungsweise frühwinterlichen Verhältnissen. Vor allem auf den Straßen wird es gefährlich. Zum Artikel

Ein Jahr lang kostenlose Binden und Tampons

Die Stadt Karlsruhe will im Zuge eines Pilotprojektes ein Jahr lang Menstruationsprodukte wie Binden und Tampons kostenlos zur Verfügung stellen. Das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend. Zum Artikel

Winzer hoffen auf Eiswein

In Rheinland-Pfalz spekulieren wieder mehr Winzer auf Eiswein. Für diesen Winter sei die größte Fläche seit 2018 für eine mögliche Eiswein-Lese angemeldet worden, sagt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Zum Artikel