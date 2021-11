Zug bei Wörth entgleist

Im Bereich des Bahnhofs Wörth ist ein Güterzug entgleist. Das hat derzeit Auswirkungen auf den restlichen Zugverkehr. Zum Artikel

Corona-Ausbruch beim FCK

Mehrere Spieler der Roten Teufel sind positiv auf das Coronavirus getestet und mussten in Quarantäne. Zum Artikel

Impfstatus bei Triage beachten?

Seit die Belastung der Intensivstationen wieder steigt, wächst auch die Furcht vor der Triage. Ein Philosoph erklärt, warum er Nachteile für Ungeimpfte befürwortet. Zum Artikel

Aus für Tempomesspistolen

Im Saarland darf die Polizei wegen rechtlicher bedenken keine Tempomesspistolen mehr einsetzen. In Rheinland-Pfalz sieht das anders aus. Zum Artikel

Ungeborene in Rheinland-Pfalz stärker gefährdet

In keinem anderen Bundesland erhalten so viele Frauen im gebärfähigen Alter potenziell kindsschädigende Medikamente wie in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Mehr Schiffe für die BASF

Die BASF baut kräftig ihre Flotte mit Spezialschiffen aus. Das liegt auch am Rhein. Zum Artikel

Das beste Café des Landes

Das beste Café in Rheinland-Pfalz gibt es in der Südpfalz. Zum Artikel