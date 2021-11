Wie mit Impfbelegen getrickst wird

Im Fall der mit Impfzertifikaten an der deutsch-tschechischen Grenze gefassten Frau aus Kusel setzen die bayerischen Ermittler jetzt auf Hilfe ihrer Pfälzer Kollegen. Die schlagen sich derzeit häufiger mit Menschen herum, die mit gefälschten Corona-Dokumenten tricksen. Zum Artikel

Pflegekräfte müssen Corona-Test nicht zahlen

Die zum 8. November mit der neuen Corona-Verordnung eingeführten täglichen Pflichttests für ungeimpftes Personal an Kliniken und Heimen müssen die Testpersonen nicht selbst zahlen. Zum Artikel

Waldhof-Entlassung wegen Vertuschung?

Warum der Sportliche Leiter von Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim plötzlich gehen musste, war bisher nicht klar. Jetzt hat Präsident Bernd Beetz das Schweigen gebrochen. Zum Artikel

Wann schließt Frankfurt-Hahn?

Ob im nächsten Jahr noch Urlaubsflieger am Hahn abheben, ließ der vorläufige Insolvenzverwalter am Mittwoch offen. Die Chance sei aber da. Zum Artikel

BASF bedauert Bio-Beutel-Verbot

In der Pfalz deutet sich eine Tendenz an, dass kompostierbare Bio-Beutel künftig nicht mehr in die Bio-Tonne dürfen. Sehr zum Bedauern der BASF. Zum Artikel

Fasnachtsumzug Ludwigshafen fällt aus

Der gemeinsame Fasnachtsumzug von Ludwigshafen und Mannheim wird auch in der Session 2021/22 nicht stattfinden. Zum Artikel

Pannenserie beim Glasfaserausbau

Kanalschäden, offene Baugruben und Co.: Massive Probleme beim Glasfaserausbau hatten besonders im Raum Annweiler für heftige Kritik gesorgt. Das hat nun Folgen. Zum Artikel

Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall

Ein 70-Jähriger hatte im Donnersbergkreis einen Unfall verursacht, bei dem eine 60-jährige Fußgängerin getötet wurde, die gerade mit ihren. Heute fiel das Urteil gegen den Mann. Zum Artikel

Wein aus der Pfalz räumt ab

Mehrere Pfälzer Winzer haben bei der Bundesweinprämierung erneut hervorragend abgeschnitten. Zum Artikel