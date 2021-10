Busfahrer streiken in der Pfalz

Heute haben Busfahrer auch in der Pfalz unangekündigt ihre Arbeit niedergelegt. Und die Streiks gehen wohl weiter. Zum Artikel

Staatsschutz ermittelt gegen AfD-Vorstandsmitglied

Gegen ein Mitglied des erweiterten AfD-Landesvorstands Rheinland-Pfalz wird wegen des Verdachts ermittelt, Bilder von Adolf Hitler verschickt zu haben. Zum Artikel

FCK: Gespräche mit neuem Investor

Der FCK hat der RHEINPFALZ intensivere Gespräche mit einem amerikanisch-chinesischen Unternehmen über einen möglichen Einstieg beim pfälzischen Traditionsklub bestätigt. Zum Artikel

Ampel-Koalition: Wo könnte es haken?

Um eine Ampel-Koalition zu bilden, müssen SPD, FDP und Grüne einige schmerzliche Kompromisse eingehen. Die Unterschiede in den Positionen sind zum Teil erheblich und die Wünsche mitunter sehr teuer. Zum Artikel

A65 vier Nächte gesperrt

Die A65 wird ab Donnerstag in der Südpfalz vier Nächte lang voll gesperrt. Zum Artikel

Strittige Wasserqualität: „Besser als Mineralwasser“

Braunes Wasser aus dem Wasserhahn – bei einigen Essingern war das in den Sommermonaten so. Schuld sei die neue Wasseraufbereitungsanlage in Bornheim, heißt es. Von aggressivem Wasser ist gar die Rede. Das bestreitet der Zweckverband für die Wasserversorgung. Offenbar zu Recht. Zum Artikel

Deutscher bekommt Chemie-Nobelpreis

Schon wieder geht ein Nobelpreis (auch) an einen Deutschen: heute an den Wissenschaftler Benjamin List sowie seinen britischen Kollegen für einen Chemie-Turbo. Zum Artikel

Verkehrsbußgelder: Vollstreckung europaweit erleichtert

Der Europäische Gerichtshof hat die europaweite Vollstreckung von Verkehrsbußgeldern erleichtert. Nach einem am Mittwoch verkündeten Urteil sind die Mitgliedsstaaten grundsätzlich an die Entscheidungen der Behörden im Land des Verstoßes gebunden. Zum Artikel

Planung für Amazon-Standort neben dem Zweibrücker Outlet

Der Internethändler Amazon plant offenbar einen weiteren Standort in der Westpfalz. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist ein Grundstück unweit des Zweibrücker Outlets, auf dem zur Gemeinde Contwig gehörenden Industrie- und Gewerbegebiet Steitzhof, vorgesehen. Zum Artikel