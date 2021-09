Doppelmord Weilerbach – Sohn gesteht vor Gericht

Die Bluttat an einer Weilerbacherin und deren Lebensgefährten im März erschütterte die Pfalz. Vor Gericht hat der angeklagte Sohn der Frau nun ein Geständnis abgelegt – und sich gleich noch zu zwei Brandstiftungen bekannt.

Keine Corona-Drittimpfung für 89-Jährige

Eine 89 Jahre alte Frau hat in Speyer keine Auffrischungs-Impfung gegen Corona bekommen – weil sie ein paar Tage zu früh gekommen sein soll. Die Familie sieht das anders.

Missbrauchsopfer sehen erneuten Machtmissbrauch

Der Ansprechpartner für Missbrauchsopfer im Bistum Speyer, der Jurist Ansgar Schreiner, wird seine Amtszeit nicht verlängern. Die Art und Weise, wie die Bischöfe die Entschädigungszahlungen für die Betroffenen neu geregelt haben, kann und will er nicht mittragen.

Ramstein: Afghanen sollen bald weiterreisen

Die auf dem Westpfälzer US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein und in Quartieren der US-Armee in Kaiserslautern verbliebenen knapp 9000 Afghanen sollen bald in die USA weiterreisen. Wann genau, wird noch geprüft.

Veruntreuung bei der VR-Bank: Geld muss zurückgezhalt werden

Das Landgericht Zweibrücken hat zwei ehemalige VR-Bank-Kassierer, die Geld veruntreut haben sollen, zur Rückzahlung verurteilt. Es geht um über eine Million Euro.

Impfzentren schließen Ende des Monats

Die Zeit der Corona-Impfzentren in Rheinland-Pfalz geht zu Ende. Am Donnerstag wird ein Großteil der 31 Einrichtungen im Land wie angekündigt geschlossen, einige hatten sogar schon früher dichtgemacht. Einige bleiben allerdings im „Standby".

Ex-Landrat gegen Kreis Kusel: Erneut Frist verlängert

Der Kreis Kusel streitet mit seinem ehemaligen Landrat Winfried Hirschberger um Schadenersatz für angebliches unrechtmäßiges und unsachgemäßes Handeln. Für den Ex-Kreischef steht einiges auf dem Spiel – es geht im 300.000 Euro.

Mannheim: Wichtige Verkehrsader auf lange Sicht gesperrt

Der wegen Sicherheitsmängeln komplett gesperrte Fahrlachtunnel in Mannheim, Teil der bedeutenden B36, bleibt länger zu. Frühestens im Sommer 2022 könnten wieder Autos durch den Tunnel fahren – im eingeschränkten Notbetrieb.

Neue Regelungen: Das ändert sich im Oktober

Quarantäne, Schnelltests, Stalking-Paragraphen, elektronisches Rezept, Inkasso, Soziale Netzwerke und ein Energiekostenvergleich: Im Oktober treten einige neue Regeln in Kraft, die den Alltag betreffen können.

B39 bei Speyer: Frau stirbt bei Unfall

Ein Auto ist auf der B39 bei Speyer am frühen Morgen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Die Beifahrerin in dem Auto wurde dabei tödlich verletzt.