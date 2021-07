Corona-Studie: Vielen ist ihre Infektion nicht bekannt – Landtags-Abgeordnete entscheiden über mehr Geld für sich – Giftfass in Ilbesheim gesichert

Studie: Viele wissen nichts von ihrer Corona-Infektion

40 Prozent aller Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, wissen gar nichts von ihrer Infektion. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universitätsmedizin Mainz. Zum Artikel

Abgeordnete entscheiden über mehr Geld für sich

Der Landtag von Rheinland-Pfalz entscheidet nächste Woche, ob die Abgeordneten mehr Geld bekommen sollen. Zum Artikel

Ilbesheimer Giftfass gesichert

Im südpfälzischen Ilbesheim wurde im Mai ein Fass mit einem hochgiftigen und mittlerweile explosionsgefährlichen Pflanzenschutzmittel entdeckt. Die Entsorgung lief ähnlich wie eine Bombenentschärfung – im Umkreis des Weinguts mussten Häuser evakuiert werden. Zum Artikel

Autobahn nach Gefahrstoff-Leck gesperrt

Die A65 wurde am Nachmittag für Stunden gesperrt, weil ein Gefahrstoff aus einem Laster ausgelaufen war. Auch die Rastanlage Pfälzer Weinstraße Ost musste komplett geräumt werden. Zum Artikel

Sonder-Impfaktion für junge Leute: Großer Andrang

Junge Menschen zwischen 18 und 27 sowie Studierende der rheinland-pfälzischen Hochschulen konnten sich heute gegen Corona impfen lassen. Mancherorts bildeten sich lange Schlangen. Zum Artikel

Verbraucherschützer verklagen Daimler

Nun hat es auch Daimler erwischt: Verbraucherschützer wollen Schadenersatz für vom Diesel-Skandal betroffene Mercedes-Kunden erstreiten. Zum Artikel

Wieder italienische Nacht am Wasserturm

Die Party nach dem Halbfinalsieg der Italiener bei der Fußball-EM fiel bescheidener aus als die nach dem Viertelfinale - wohl auch, weil die Polizei stärker regulierend eingriff. Zum Artikel

Hunde-Schwimmtag im Freibad: Das sagt eine Expertin

Wie schon andere Bäder zuvor möchte auch das Willersinnn-Freibad in Ludwigshafen nach der Saison für Menschen einen Hunde-Schwimmtag anbieten. Das sagt eine Hundetrainerin dazu. Zum Artikel

Karlsruher Südtangente: Dauerstau droht

Aus der Südpfalz mit dem Auto nach Karlsruhe zu fahren ist oft nicht vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt wird die Südtangente der Fächerstadt auch noch zur Großbaustelle. An den Arbeiten führt kein Weg vorbei – im Wortsinne. Zum Artikel

Arbeiten am Steamcracker: Baustelle mit 1500 Leuten

Der Steamcracker, ein Rückgrat der Produktion bei der BASF in Ludwigshafen, muss alle fünf Jahre durchgecheckt werden. Jetzt ist es wieder so weit: 1500 Menschen reparieren und ersetzen, was das Zeug hält. Zum Artikel