Große Impfaktion an rheinland-pfälzischen Hochschulen, Kita-Gesetz tritt in Kraft, Rote Teufel überzeugen bei Test gegen Sandhausen.

30.000 Impfdosen für Studierende

Rheinland-Pfalz startet eine Impfaktion an den Hochschulstandorten des Landes.

Neues Kita-Gesetz tritt in Kraft

Angesichts neuer Regelungen für die Kindergärten in Rheinland-Pfalz befürchtet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Chaos.

Rote Teufel mit drittem Sieg in Folge

Für Euphorie ist es noch zu früh auf dem Betze. Dennoch kann sich die Testspiel-Statistik des FCK bisher sehen lassen. Heute konnten die Roten Teufel bei einem Zweitligisten gewinnen.

Home-Office-Pflicht läuft aus

Ab 1. Juli endet die Anordnung, möglichst von zuhause aus zu arbeiten. Wie gehen Arbeitgeber damit um? Ein Beispiel aus dem Kreis Dürkheim.

Geheimgang im Landtag entdeckt

Die Sanierung des Mainzer Landtags wird teurer als geplant. Das liegt auch an einem bisher unbekannten, unterirdischen Geheimgang.

E-Lkw wird in Wörth gebaut

Daimlers erster elektrischer Lkw in Serie wird in Wörth gebaut. Am Mittwoch hat das Unternehmen das Fahrzeug vorgestellt.

Dynamikum öffnet wieder

Ab dem 3. Juli öffnet das Pirmasenser Dynamikum wieder, das coronabedingt lange geschlossen bleiben musste.

Ex-SAP-Betriesbrat vor dem Aus

Ein ehemaliger Vorsitzender des Betriebsrats bei SAP steht aufgrund mehrere Vorwürfe kurz vor dem Rauswurf aus dem Unternehmen.

„Muckibude“ macht dicht

Das älteste Fitnessstudio Mannheims macht nach 41 Jahren Schluss.