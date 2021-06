Erlebnistag Deutsche Weinstraße abgesagt – Trippstadter Kerwe-Unfall kommt vor Gericht – Giftmüll in altem Weingut: Dorf muss teilweise evakuiert werden

Erlebnistag Deutsche Weinstraße abgesagt

Der Erlebnistag Deutsche Weinstraße wäre dieses Jahr am 29. August gewesen. Jetzt ist er – wie schon die Ausgabe 2020 – abgesagt worden. Die Veranstalter richten den Blick nach vorn. Zum Artikel

Horror-Unfall bei Trippstadter Kerwe kommt vor Gericht

Der Unfall bei der Trippstadter Kerwe, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden, wird knapp zwei Jahre später vor Gericht aufgearbeitet. Vor allem das Verhalten der beiden Insassen des Verursacher-Autos hatte für Empörung gesorgt.Zum Artikel

Giftmüll in altem Weingut: Dorf muss teilweise evakuiert werden

225 Menschen müssen in zwei Wochen in Ilbesheim ihre Häuser verlassen. Grund ist ein Behälter mit einem hochgiftigen Pflanzenschutzmittel, der in einem ehemaligen Weingut entdeckt wurde. Dessen Bergung ist gefährlich und kompliziert. Zum Artikel

Gewerkschaft lehnt Impfpflicht am Klinikum ab

Das Klinikum Ludwigshafen will Mitarbeiter sanktionieren, die sich nicht gegen Corona impfen lassen. Die Gewerkschaft Verdi übt scharfe Kritik an dieser Praxis und gibt dem Haus die Schuld an der Impf-Unwilligkeit seiner Leute. Zum Artikel

Corona-Impfung: So werden Termin-Stornierungen einfacher

Etliche Menschen berichten immer noch von Problemen bei der Stornierung von Terminen in den Corona-Impfzentren. Das zuständige Ministerium hat seit Montag an einem Punkt nachjustiert. Zum Artikel

EU-Behörde: Delta-Variante auf dem Vormarsch

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten – trotz steigender Impfquoten. Zum Artikel

Weniger strenge Corona-Regeln am Arbeitsplatz

Die strengen Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden ab 1. Juli gelockert. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Zum Artikel

Erlaubt: 90, gefahren: 190

Mit 191 statt erlaubten 90 Kilometern pro Stunde ist BMW-Fahrer auf der A650 bei Ludwigshafen unterwegs gewesen. Zum Artikel

Gewalt gegen Einsatzkräfte: Polizist und Sanitäter berichten

Mit üblen Beleidigungen fängt es an, doch auch körperliche Gewalt erleben Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in ihrem Berufsalltag immer öfter. Zum Artikel