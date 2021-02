Dreyer offen für Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich für Lockerungen des Lockdowns ausgesprochen. Einige Regeln seien nicht mehr verständlich, sagte sie in einem Interview.

14-Jähriger hackt Schul-System

Für einen Hackerangriff auf das von rheinland-pfälzischen Schulen genutzte Videokonferenzsystem Big Blue Button ist offenbar ein 14-Jähriger verantwortlich gewesen.

Haftstrafen für Soldaten

Für die Vergewaltigung einer Soldatin aus Zweibrücken sind zwei Soldaten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Zwölfjähriger vermisst

Seit Dienstag wird ein zwölfjähriger Junge aus Kaiserslautern vermisst.

170 Arbeitsplätze gehen verloren

Die Traditionsmarke Peter Kaiser soll bestehen bleiben, Schuhe dafür allerdings nicht mehr in Pirmasens produziert werden.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Im weltweit ersten Prozess um Mord und Folter durch den syrischen Staat hat das Oberlandesgericht Koblenz einen in Zweibrücken festgenommenen Syrer zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Versicherung zahlt nicht für Lockdown

Obwohl er eine Versicherung gegen infektionsbedingte Betriebsschließungen abgeschlossen hatte, bekommt ein Gastwirt aus Neustadt keine Entschädigung für seine coronabedingten Umsatzausfälle.

Ausländer schlagen auf Opa ein?

In Zweibrücken sollen fünf Ausländer auf einen älteren Mann eingeschlagen haben. So hat es dessen Enkelin in einem Beitrag auf Facebook behauptet. Die Geschichte ist wohl erfunden.