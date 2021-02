15-Kilometer-Regel: Eiertanz in Ludwigshafen

Mittags hieß es noch, dass die Bewegungsfreiheit der Ludwigshafener wegen des Auftauchens der sogenannten britischen Corona-Mutante auf 15 Kilometer beschränkt wird. Abends machte die Stadt dann einen Rückzieher.

Frau erschlagen: 61-Jähriger muss in Psychiatrie

Der 61-Jährige war zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig, befand das Kaiserslauterer Landgericht. Der Mann aus Odenbach hatte seine Frau mit einer Metallstange erschlagen. Nun wird er in die Psychiatrie eingewiesen.

Das sagt die WHO wirklich zum PCR-Virustest

Immer wieder wird versucht, die Zuverlässigkeit des PCR-Tests, mit dem das Coronavirus nachgewiesen werden kann, in Zweifel zu ziehen – angeblich, weil die WHO selbst an dem Test zweifelt. Das ist dran an den Vorwürfen.

Schweizer Altenheim kauft in Pirmasens ein

Ein Schweizer Altenheim möchte für alle Fälle gewappnet sein und deckt sich mit Notrationen ein. Eine gewichtige Rolle bei der Beschaffung spielt ein Unternehmen aus Pirmasens.

Rüsten gegen Cyberkriminelle

In unserer Reihe „Baustellen der Landespolitik“ haben wir uns angeschaut, wie es um die innere Sicherheit in Rheinland-Pfalz bestellt ist.

Vorsicht, Corona-Betrüger!

Das Landeskriminalamt warnt vor Corona-Betrugsmaschen. Es gibt verschiedene Ansätze, von falschen Impfterminen bis zu Hygieneartikeln, die nie ankommen.

Extremwetter: Das könnte auf Deutschland zukommen

Am Wochenende werden in Deutschland Wetter-Extreme erwartet mit bis zu 20 Grad Temperaturunterschied zwischen dem Norden und Süden: von Schneechaos bis Frühlingsföhn.

FCK-Aufsichtsrat: Vier kandidieren wieder

Die Bewerbungsfrist für die Aufsichtsratswahlen beim 1. FC Kaiserslautern ist nun abgelaufen. Neun Kandidaten haben sich gemeldet. Aus dem aktuellen fünfköpfigen Gremium stellen sich vier Kandidaten zur Wiederwahl.