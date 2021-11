++Drei Pfälzer Fußballer in der Hall of Fame++Der Winter hält Einzug++Neue Virusvariante bereitet Sorgen++

Schnee und Glätte in der Pfalz

Der Winter kommt zu uns. Am Wochenende schneit es im Pfälzerwald. Achtung, Autofahrer: Der Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe in der Nacht auf Samstag. Zum Artikel

Nach Tumulten: Kreis verbietet Demo gegen Corona-Maßnahmen

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat eine für Montag geplante Demonstration gegen die Coronamaßnahmen auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz verboten. Zum Artikel

Staatssekretärin Katrin Eder soll Klimaschutzministerin werden

Die rheinland-pfälzischen Grünen schlagen wie bereits von der RHEINPFALZ berichtet Umweltstaatssekretärin Katrin Eder als neue Klimaschutzministerin im Land vor. Zum Artikel

Rietburgbahn steht vor der Winterpause

Erstmals in der Geschichte der seit 1954 bestehenden Sesselbahn oberhalb von Edenkoben sind auch an den November-Wochenenden Fahrten von der Villa Ludwigshöhe zur Rietburg angeboten worden. Auch am Sonntag sollen die Doppelsessel hoch- und runterschweben. Zum Artikel

Kinderimpfungen: Warum Ärzte abwarten

Mitte Dezember könnten in Deutschland die Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren mit dem Vakzin von Biontech beginnen. Aber ist das sinnvoll? Experten halten sich mit einem klaren Votum zurück – noch. Zum Artikel

Neue Corona-Variante: Droht eine Eskalation der Pandemie?

In Südafrika entdecken Virologen eine neue Variante des Coronavirus: B.1.1.529. Sie weist zahlreiche Veränderungen in ihrem Erbgut auf und scheint sich schnell auszubreiten. Zum Artikel

Das sind die Weihnachtsmärkte in der Pfalz

Trotz vieler Absagen aufgrund der verschärften Lage in der Corona-Pandemie halten einige Weihnachtsmärkte in der Pfalz an der Öffnung fest. Wo und wann die Märkte öffnen, haben wir in unsere interaktive Karte gepackt. Zum Artikel

Eckel, Kohler und Klose in Hall of Fame

Die deutschen Fußball-Weltmeister Horst Eckel, Jürgen Kohler und Miroslav Klose – also drei Pfälzer – sowie DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich und Trainerlegende Udo Lattek sind jetzt Teil der Hall of Fame des deutschen Fußballs. Zum Artikel

Unfall übersehen: Vier Verletzte auf der B9

Auf der B9 zwischen Worms und Ludwigshafen ist es am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Wildunfall und mehreren Folgeunfällen gekommen, bei denen vier Personen verletzt worden. Zum Artikel

Verdi: Busfahrer-Megastreik abgewendet

Im langwierigen Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi der drohende wochenlange Streik abgewendet. Zum Artikel