++ 3G am Arbeitsplatz ++ 2G in Rheinland-Pfalz ++ Lockdown in Österreich

3G am Arbeitsplatz: So soll es laufen

Am Arbeitsplatz gilt künftig die 3G-Regel: Beschäftigte müssen dann vor Betreten ihrer Arbeitsstätte nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Ein Überblick. Zum Artikel

Tierquälerei-Vorwürfe: Metzgerei darf nicht mehr schlachten

Bei der Pferdemetzgerei Härting in Kaiserslautern werden vorerst keine Tiere mehr getötet und zerlegt. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern hat dem Traditionsunternehmen „bis auf Weiteres“ den Schlachtbetrieb untersagt. Zum Artikel

Eine Coronakranke erzählt: „Als ob etwas Fremdes in mir wäre, das wächst“

Sie hatte hohes Fieber, fühlte sich extrem schwach. Vier Tage hat sie fast nur geschlafen. Sie riecht nichts mehr, und manchmal muss sie 15 Minuten lang husten. Eine Zweibrückerin erzählt, wie sie seit einer Woche unter Covid leidet. Zum Artikel

Pro und Contra: Sollte man Weihnachtsmärkte feiern?

Die Fallzahlen steigen immer weiter. Die Todesfälle ebenfalls. Die Krankenhäuser sind überlastet. In Landau und einigen weiteren Orten bereitet man sich gerade darauf vor, Weihnachtsmärkte zu feiern. Geht das? Zum Artikel

Impfpflicht und Lockdown in Österreich

Österreich geht wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus erneut in einen Lockdown und wird im Februar eine Impfpflicht einführen. Zum Artikel

Neue Verordnung: Ab Mittwoch 2G in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz will jetzt die 2G-Regelung umsetzen. Ab Mittwoch kommen nur noch Genesene und Geimpfte in Veranstaltungen und in die Gastronomie. Zum Artikel

Angeblich vermisste 13-Jährige: Hintergrund der Fake-Kampagne geklärt

Das hat für Aufregung in den sozialen Netzwerken gesorgt: Eine 13-Jährige wird vermisst. Das Plakat verbreitet sich so sehr, dass die Polizei dementiert. Das Mädchen existiert nicht, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Wer ist für die Falschmeldung verantwortlich? Zum Artikel

Rezept: Pfälzer Rotweinkuchen mit Nüssen

Lust auf einen leckeren Kuchen zum Wochenende? Ulrike Meisel von den Landfrauen aus Neustadt verrät ihr Rezept. Zum Artikel