Corona: Größere Ausbrüche an Schulen

An drei Schulen und einer Kita im Donnersbergkreis gibt es Corona-Ausbrüche. Am stärksten betroffen ist die Integrierte Gesamtschule in Eisenberg.

Gesundheitsminister: Booster-Impfungen für alle

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben sich für eine dritte Corona-Impfung für alle Altersgruppen ausgesprochen. Außerdem soll es Änderungen für Besucher in Pflegeheimen geben.

VRN: Neue Jahreskarte für Homeoffice-Nutzer

Für Berufstätige, die nicht jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz fahren, gibt es beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ab 2022 das „Rhein-Neckar-Ticket Flex".

Schockanrufe bei Senioren: 320 Fälle im Oktober

Mit abenteuerlichen Geschichten am Telefon bringen Betrüger speziell Senioren immer wieder dazu, ihnen Geld auszuhändigen. In der Vorderpfalz haben sich solche „Schockanrufe" zuletzt gehäuft.

Pirmasens-Land: Bürgermeisterin kündigt Rückzug an

Silvia Seebach (CDU), Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, will ihr Amt im kommenden Jahr aufgeben. Zuvor hatte die SPD im Stadtrat ihren Rücktritt gefordert.

Tempo-Messpistolen: Im Saarland verfassungswidrig

Den Tempo-Messpistolen der saarländischen Polizei droht nach einem Urteil des Landesverfassungsgericht das Aus. In Rheinland-Pfalz benutzt die Polizei dieselbe Methode.

Pfälzer Winzer: So war das Weinjahr 2021

Der kühle und verregnete Sommer sorgte für einige Herausforderungen. Trotzdem sind die Betriebe zufrieden.

Kirchenaustritt: Post vom Pfarrer

Eine junge Frau aus Edenkoben hat nach ihrem Austritt aus der katholischen Kirche einen Brief der Pfarrei erhalten. Sie beschwert sich über „Angstmacherei".