Götze künftig mit Helm

FCK-Fußballer Felix Götze muss in Zukunft einen Helm auf dem Platz tragen. Götze hatte sich im Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Duisburg am vergangenen Montag eine erneute Gehirnerschütterung zugezogen. Zum Artikel

Ruhestand von Ahr-Landrat Pföhler

Der nach der tödlichen Flutkatastrophe stark in die Kritik geratene Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler geht am Montag offiziell in den Ruhestand. Doch die Flutkatastrophe wird ihn auch weiterhin verfolgen. Zum Kommentar

Wie voll sind Pfälzer Intensivstationen?

Reserven sind bei den Intensiv-Kapazitäten in der Pfalz trotz steigender Anzahl an Corona-Neuinfektionen zwar noch vorhanden. Doch andere Daten zeichnen ein weitaus kritischeres Bild. Zum Artikel

Spahn: Booster-Impfung für alle möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eindringlich dazu, angesichts der Corona-Lage das Angebot der Auffrischungsimpfungen zu nutzen. Zum Artikel

BASF organisiert Forschung weltweit neu

Die Forschungsaktivitäten der BASF werden künftig organisatorisch in einer zentralen Einheit mit Sitz in Ludwigshafen gebündelt. Zum Artikel

Familie fehlt es nach Brand an fast allem

Durch ein Feuer in der Eisenberger Goethestraße hat eine achtköpfige Familie ihr Zuhause und auch all ihren Besitz verloren. Zum Artikel

Demonstration für einen fairen Wandel

Mehrere tausend Beschäftigte der Metall- und der Chemieindustrie sowie weiterer Branchen haben am Freitag bundesweit für einen fairen, sozial-ökologischen Wandel der Industrie demonstriert. Auch in Ludwigshafen und Kaiserslautern gingen Beschäftigte auf die Straße.

Burgerkette Five Guys kommt ins Outlet

Die amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet am Montag, 8. November, eine Filiale im Zweibrücker Fashion Outlet. Zum Artikel

Füchse besiedeln die Stadt

Immer mehr Füchse fühlen sich offenbar in Ludwigshafen heimisch. Das Tier kann sogar nützlich für die Stadt sein. Zum Artikel