Landesregierung will Biosphären-Status nicht gefährden

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat erklärt, dass sie bei der Thematik um mögliche Windräder im Pfälzerwald nichts umsetzen werde, was den Status des Biosphärenreservates in Frage stellt. Zum Artikel

Amazon-Verteilzentrum geht am 27. Oktober in Betrieb

Kommende Woche geht in Ramstein-Miesenbach das neue Verteilzentrum von Online-Versandriese Amazon in Betrieb. Rund 11.000 Quadratmeter misst das Gelände. Zum Artikel

Corona-Schutz: Wie es nach den Herbstferien in den Schulen weitergeht

Am Montag sind in Rheinland-Pfalz die Herbstferien vorbei. Was Schüler und Eltern jetzt wissen müssen. Zum Artikel

Ministerpräsidenten wollen Regeln länger beibehalten

Die Ministerpräsidenten wollen weiterhin einen bundesweit einheitlichen Rechtsrahmen zur Absicherung von Corona-Schutzmaßnahmen. Zum Artikel

Experten-Interview: Die Lehren aus der Ahrtal-Katastrophe

Warum ein Geograf die geplanten Schutzmaßnahmen des Landes für reine Kosmetik hält und was wirklich für besseren Hochwasserschutz zu tun wäre. Zum Artikel

Kassenärzte: Bei akuten Gesundheitsproblemen die 116117 anrufen

Ab 2. November gelten in der gesamten Pfalz neue Regeln für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst: Wer nachts oder am Wochenende akute gesundheitliche Beschwerden hat, soll sich zuerst telefonisch an den Patientenservice 116117 wenden. Zum Artikel

Was pfälzische Städte für Ratssitzungen in Pandemie-Zeiten zahlen

Tagungstechnik, Reinigung, Platz für Abstand: Für ihre Gremiensitzungen mussten die Städte in der Pandemie zum Teil teure Ausweichmöglichkeiten suchen. Bis zu 10.000 Euro sind es beispielsweise in Frankenthal. Zum Artikel

Bewohner klagen über Raser

Raser sorgen aktuell in Eisenberg für Unmut. Die Anlieger gehen deshalb auf die Barrikaden. Zum Artikel

Spartipp: Wann sich der Wechsel der Kfz-Versicherung lohnt

Zum Jahreswechsel passen viele Versicherer ihre Tarife an. Für Autofahrer bietet sich jetzt die Gelegenheit, durch einen Wechsel Geld zu sparen. Zum Artikel

Känguru spurlos verschwunden

Ein normalerweise auf einem Bauernhof lebendes Känguru in Waghäusel-Wiesentalist ist spurlos aus seinem Gehege verschwunden. Zum Artikel