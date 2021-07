Testpflicht für Urlauber, Wahl zur pfälzischen Weinkönigin und immer mehr Tiere im Heim.

Ab Sonntag: Testpflicht für Urlaubsrückkehrer

Ab Sonntag gilt die von der Bundesregierung beschlossene Testpflicht für Reiserückkehrer. Das müssen Urlauber beachten. Zum Artikel

83. Pfälzische Weinkönigin: Kandidatinnen stehen fest

Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau, Sabina Kobek aus Neustadt-Hambach und Laura Wessa aus Bockenheim sind die Kandidatinnen zur Wahl der Pfälzischen Weinkönigin. Zum Artikel

Affe unterwegs

In Rockenhausen (Donnersbergkreis) ist der Affe los - und zwar einer der exotischen Sorte. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Fehlen Medikamente?

Nach den verheerenden Fluten in Rheinland-Pfalz rückt dort die medizinische Versorgung in den Fokus. Amtsärzte sehen die Lage kritisch. Zum Artikel

Die Landesregierung hat die Soforthilfe am Freitag um weitere 10 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro aufgestockt. Zum Artikel

Immer mehr Problem-Tiere in Heimen

Die Sommerferien und die Nachwehen der Corona-Pandemie machen vielen Pfälzer Tierheimen zu schaffen. Es herrscht Aufnahmestopp, weil viele Menschen ihr neues Familienmitglied wieder loswerden wollen. Zum Artikel

FCK: Neuzugang Boris Tomiak als Hoffnungsträger

Vor dem Drittliga-Spiel gegen den SV Meppen am Samstag möchte FCK-Neuzugang und Innenverteidiger Boris Tomiak sein gelungenes Debüt bestätigen. Zum Artikel

Hitler-Hengste: Wie ein Bad Dürkheimer seinen Besitzanspruch verteidigt hat

Die Bronze-Pferde kommen ins Museum, die übrigen 2015 bei ihm beschlagnahmten Statuen darf er behalten: Diesen Deal hat ein Pfälzer NS-Kunstsammler mit der Bundeskunstverwaltung eingefädelt. Zum Artikel

Sumpfschildkröten in Rheinauen ausgewildert

Am Freitag werden im Altrhein bei Neuburg 56 europäische Sumpfschildkröten ausgewildert. Die ausgestorbene Art soll in den Auwäldern an der deutsch-französischen Grenze heimisch werden. Zum Artikel