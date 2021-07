Erster Coronafall im deutschen Olympia-Team:

Bittere Nachrichten fürs deutsche Team zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Tokio: Radsportler Simon Geschke ist positiv auf das Virus getestet worden. Er wird nicht am Straßenrennen am Samstag teilnehmen.

Entertainer Alfred Biolek gestorben

Der frühere Fernsehmoderator und Talkmaster Alfred Biolek ist am Freitag in seiner Wohnung in Köln gestorben.

Peter Schell von „Die Fallers“ verstorben

Peter Schell, einer der Hauptcharaktere der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers", ist mit 64 Jahren gestorben.

Vereinzelte Gewitter in Katastrophengebieten am Samstag erwartet

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag in den Hochwasser-Katastrophengebieten erneut mit Gewittern. Allerdings bleibe die Regenmenge wohl meist unterhalb der Warnschwelle.

Viele Tiere unter den Opfern der Flutkatastrophe

Die Hochwasser-Katastrophe hat auch die Tiere hart getroffen. Viele sind auf Talweiden ertrunken, die meisten Haustiere gelten als vermisst.

Stadt Kaiserslautern: Ab Sonntag strengere Corona-Maßnahmen

Ab Sonntag gelten in Kaiserslautern schärfere Corona-Maßnahmen, da die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 an drei Tagen in Folge überschritten hat.

EU-Behörde gibt Moderna-Impfstoff für Jugendliche frei

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna kann nach einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA auch Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gespritzt werden.

Spanien und Niederlande zu Hochinzidenzgebieten erklärt

Die Bundesregierung stuft Spanien und die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiete ein.

46-Jährige in Germersheim von Ehemann mit Messer schwer verletzt

In Germersheim soll Donnerstagnacht ein 57-Jähriger versucht haben seine 46-jährige Frau mit einem Messer zu töten.

FCK: Wichtige Hinweise vor Stadionbesuch am Samstag

Vor dem Dritt-Ligaauftakt am Samstag müssen Fans, die den FC Kaiserslautern im Stadion unterstützen möchten, einiges beachten: Sie müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Badeverbot für Kiefweiher in Altrip

Wegen Bakterien im Wasser wurde der Kiefweiher bei Altrip am Donnerstag gesperrt.