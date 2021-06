Millionenbetrug bei BASF: Anklage erhoben

Mehr als zwei Jahre haben Behörden gegen mehrere BASF-Mitarbeiter in einem umfangreichen Betrugsfall ermittelt, den die RHEINPFALZ öffentlich gemacht hatte. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Zum Artikel

Ab Montag Impfpässe in Apotheken

Die ersten Apotheken in Rheinland-Pfalz wollen ab Montag digitale Impfzertifikate erstellen – aber noch nicht alle. Zum Artikel

Rauchen wird teurer

Raucher werden nächstes Jahr stärker zur Kasse gebeten. Der Bundestag hat die Tabaksteuer erhöht. Zum Artikel

Österreich kein Risikogebiet mehr

Die Liste der Corona-Risikogebiete in Europa wird immer kürzer. Zum Artikel

Außerdem hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für Risikogebiete auf. Zum Artikel

Bundestag verlängert Pandemie-Notlage

Trotz sinkender Inzidenzen hat der Bundestag die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ wegen der Corona-Pandemie verlängert. Zum Artikel

René Klingenburg wechselt zum FCK

Ein alter Bekannter von Trainer Marco Antwerpen wechselt zum Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern: Mittelfeldspieler René Klingenburg. Zum Artikel

Offenbach plant Areal für Tiny Houses

Tiny House Movement – so nennt sich eine gesellschaftliche Bewegung in den USA, die das Leben in kleinen Häusern zum Trend gemacht hat. Offenbach sucht nach einem Gelände für die Minihäuser. Zum Artikel

BGH-Urteil: Nachbar darf Bäume zurückscheiden

Stören überhängende Äste, darf man zur Schere greifen. Auch auf die Gefahr hin, dass der Baum des Nachbarn stirbt. Mit einer Einschränkung. Zum Artikel

Nach Schäferstündchen Führerschein weg

In Deidesheim hat die Polizei einen 24-Jährigen kontrolliert, der nur mit Socken und Unterhosen bekleidet hinterm Steuer saß. Zum Artikel