Impf-Priorisierte sollen sich am Wochenende anmelden – Luca-App geht auch in Ludiwgshafen an den Start – Starkregen-Schäden am Kaiserslautererer Warmfreibad

Impfung: Am Wochenende registrieren

Gesundheitsminister Clemens Hoch rät allen Impfpriorisierten sich am Wochenende auf dem Impfportal anzumelden. Zum Artikel

Luca-App auch in Ludwigshafen am Start

Seit wenigen Tagen können sich Kunden via QR-Code mit der Luca-App registrieren, ehe sie ein Lokal betreten. Zum Artikel

Warmfreibad wegen Starkregen-Schäden geschlossen

Der Starkregen am Donnerstag war in Kaiserslautern nicht so schlimm wie 2018, hatte aber doch Folgen. Zum Plus-Artikel

Unwetter: Feuerwehren müssen ausrücken

Das zweite Sommer-Unwetter des Jahres in der Pfalz fiel weniger schwer aus als befürchtet, Arbeit für die Feuerwehr gab es dennoch. Zum Artikel

Diese Buslinien könnten bestreikt werden

In der kommenden Woche könnten die Busfahrer im Öffentlichen Nahverkehr streiken. Auch in der Pfalz könnten Busse ausfallen. Zum Artikel

Sechs Millionen Euro für Kita-Ausbau

Das Land Rheinland-Pfalz hat die Förderung von 34 Bauvorhaben bewilligt. Zum Artikel

Wurstmarkt: Schausteller haben noch Hoffnung

Das Münchner Oktoberfest ist bereits abgesagt. Dennoch hoffen die Schausteller des Wurstmarkts, dass 2021 ein Fest möglich ist – vielleicht auch anders als gewohnt. Zum Artikel

Holiday Park sucht Mitarbeiter

Der Freizeipark in Haßloch braucht kurzfristig neue Kräfte, nachdem die Saison am Samstag beginnt. Zum Artikel

Sabotage-Angriff auf Online-Banking

Viele Banken, unter anderem Volks- und Raiffeisenbanken, wurden Opfer von Attacken, die das System lahmlegten. Zum Artikel

Immer weniger Risikogebiete

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen werden immer mehr Länder von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Zum Artikel

Spielautomaten in Gaststätten vor dem Aus?

Ein Gastwirt aus der Westpfalz fürchtet, das neue Landesglücksspielgesetz wird die Einkommensquelle ganz auslöschen. Zum Plus-Artikel

Große Resonanz nach Schließung

Nachdem der Betrieb der Oldtimer-Werkstatt in Harthausen untersagt wurde, erfuhr Martin Heinz viel Rückhalt von Kunden. Zum Plus-Artikel

400 Soldaten bei Nato-Übung

Eine medizinische Großübung mit deutschen und US-Soldaten in Baumholder wurde im Rahmen von „Defender Europe 21“ durchgeführt. Zum Plus-Artikel

Warnung vor Betrug mit Feriendomizilen

Kaum ist Urlaub wieder möglich, gibt es einen Run auf Angebote im Netz – doch einige davon sind gefälscht, warnen Verbraucherschützer. Zum Plus-Artikel