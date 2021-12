Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Rheinland-Pfalz

Nur noch 2G im Einzelhandel – mit Ausnahme von Geschäften für die tägliche Versorgung –, Clubs und Discos bei Inzidenz über 350 geschlossen: Mit diesen Regeln geht Rheinland-Pfalz in den zweiten Corona-Winter. Zum Artikel

Kein Schnelltesttermin für Krankenhausbesuch

Ein Mann liegt mit Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Speyer. Doch seine Frau kann ihn nicht mehr besuchen. Die Termine für Teststellen in der Umgebung sind ausgebucht. Zum Artikel

Allgemeine Impfpflicht: Fragen und Antworten

Deutschland steuert auf eine allgemeine Impflicht gegen das Coronavirus zu. Aber bis es soweit kommt, sind noch viele Fragen offen. Ein Überblick. Zum Artikel

Schulsport mit Maske bleibt

Fragen und Antworten: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) verschärft die Vorgaben für Schulen und Kindertagesstätten. Auch an Grund- und Förderschulen gilt jetzt die Maskenpflicht im Unterricht. Zum Artikel

Auch dieses Jahr: Kein Feuerwerks-Verkauf für Silvester

Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch zum Jahreswechsel 2021/22 keinen Verkauf von Böllern und Feuerwerk geben. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen. Zum Artikel

Warum Lkw-Fahrer dringend gesucht werden

Es herrscht Ebbe an Lkw-Fahrern in Deutschland. Die fehlende gesellschaftliche Anerkennung dieses Berufs ist nur eines von mehreren Problemen. Zum Artikel

Südpfälzer geht ins Auswärtige Amt

Nach Anne Spiegel verschlägt es einen weiteren Grünen-Politiker aus der Pfalz nach Berlin. Zum Artikel

Zapfenstreich: Die wichtigsten Daten und Fakten zur Ära Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel geht, nächste Woche soll der neue Bundeskanzler – aller Wahrscheinlichkeit nach Olaf Scholz – gewählt werden. Wir haben das wichtigste nach 16 Jahren Merkel zusammengetragen. Zum Artikel

Auf der Walz die große Liebe gefunden

Jannik Runge, Zimmermann aus Kaiserslautern, war über drei Jahre lang auf der Walz. Dabei hat er nicht nur neue Seiten an seinem Beruf kennengelernt – sondern auch eine Zimmerfrau ... Zum Artikel