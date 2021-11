Pfälzerin Anne Spiegel könnte Bundesministerin werden

Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) aus Speyer könnte als Bundesfamilienministerin nach Berlin wechseln. Am Donnerstagabend wurde sie vom Bundesvorstand der Partei nominiert. Zum Artikel

Nach Corona-Krawall: Wie sich die Demonstranten von Schuld freisprechen

Für die Corona-Demonstranten, deren Kundgebung am Montagabend in Bad Dürkheim in Krawall ausartete, steht fest: Sie können auf gar keinen Fall Schuld am Tumult sein. Die Verantwortung suchen sie bei anderen. Zum Artikel

FCK-Legende Ronnie Hellström schwer erkrankt

Kaiserslauterns langjähriger Torwart Ronnie Hellström ist laut einem schwedischen Medienbericht nach eigenen Angaben unheilbar an Krebs erkrankt. Zum Artikel

Biontech-Impfstoff für Kinder freigegeben

Die EU-Arzneimittelbehörde hat den Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Das heißt aber noch nicht, dass der Stoff nun in Deutschland sofort an Kinder verimpft werden kann. Zum Artikel

Rheinland-Pfalz nimmt Corona-Patienten aus Baden-Württemberg auf

Rheinland-Pfalz nimmt Covid-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg auf. Das hat das Innenministerium mitgeteilt. In die Pfalz kommt allerdings keiner der Patienten. Zum Artikel

Real-Markt an Landau wird zum Kaufland

Das Real-SB-Warenhaus in Landau mit rund 100 Beschäftigten wird nächstes Jahr vom Großflächen-Discounter Kaufland übernommen. Der neue Besitzer plant Veränderungen am Landauer Markt. Zum Artikel

Tierquälerei-Vorwurf: Staatsanwaltschaft fragt bei Kreisverwaltung nach

Einem Schlachtbetrieb in Kaiserslautern wird unzureichende Betäubung der Tiere beim Schlachten, also Tierquälerei vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt mit dem Veterinäramt des Kreises kurzgeschlossen. Zum Artikel

Asiatische Tigermücke breitet sich weiter aus

Die Asiatische Tigermücke breitet sich nach Angaben der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) weiter in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen aus. Jetzt wurden die Tiere in einer weiteren pfälzischen Gemeinde entdeckt. Zum Artikel

Winter-Einbruch: Erster Schnee zum Ersten Advent

Pünktlich zum ersten Adventswochenende erwartet die Meteorologie einen kleinen Wintereinbruch in der Pfalz. Zumindest in bestimmten Lagen könnte eine weiße Pracht die Pfalz zieren, sagt Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“. Zum Artikel