Malu Dreyer: Neue Corona-Landesverordnung ab Mittwoch

Für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie haben sich Bund und Länder auf ein Schwellen-Modell geeinigt, das weitgehend darauf beruht, wie viele Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus liegen. Die neue Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz soll am Mittwoch in Kraft treten. Zum Artikel

Bei Intensivbetten Warnstufe 2

Der Anteil der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind, erreicht in Rheinland-Pfalz erstmals die Warnstufe 2. Damit stehen den Städten und Landkreisen der Pfalz strengere Corona-Maßnahmen bevor. Zum Artikel

Staatsanwalt prüft Tierquälerei-Vorwurf gegen Schlachthof

Einem Schlachthof in der Pfalz wird in einer Anzeige vorgeworfen, Tiere vor dem Schlachten ungenügend betäubt zu haben. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Zum Artikel

Pfälzer Baumärkte: Lieferengpässe erschweren das Geschäft

Lieferenpässe machen ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft auch den Baumärkten der Pfalz das Leben schwer. Damit die Ware trotzdem die Regale erreicht, lassen sich die Einkäufer teilweise Ungewöhnliches einfallen. Zum Artikel

Nach Rangierunfall: Bahn-Strecke bleibt länger gesperrt

Nach dem Rangierunfall eines Güterzugs im Bereich des Bahnhofs Wörth am Mittwochabend gibt es weiter gravierende Einschränkungen für Pendler. Zum Artikel

Frau bleibt in Schwimmbad-Rutsche stecken

Eine Frau ist im Freizeitbad Miramar in Weinheim in einer Rutsche stecken geblieben – und musste über eine Stunde auf ihre Befreiung warten. Weil währenddessen noch eine weitere Frau auf sie rutschte und beide verletzt wurden, ermittelt nun die Polizei. Zum Artikel

Germersheimer Gesundheitsamt völlig überlastet

Ein Achtel aller Corona-Fälle der gesamten Pandemie wurden im Kreis Germersheim in den beiden vergangenen Wochen gemeldet. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts sehen kein Land mehr. Und ein Hilfegesuch blieb bisher ohne Antwort. Zum Artikel

Corona-Impfung am Hetzelstift: Start-Datum steht fest

Als einziges Krankenhaus in der Pfalz hat sich das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt bereit erklärt, als Impfambulanz zu fungieren. Jetzt steht fest, wann hier der Betrieb starten soll. Zum Artikel

Ampel-Parteien einigen sich auf Legalisierung von Cannabis

Wenn die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP kommt, will sie den Verkauf von Cannabis für Genuss-Zwecke legalisieren. Darauf haben sich die Parteien bei ihren Koalitionsverhandlungen geeinigt. Zum Artikel

Bestes Café des Landes ist in Landau

Das beste Café des Landes Rheinland-Pfalz befindet sich in der Südpfalz – zumindest wenn es nach der Zeitschrift Feinschmecker geht. Die Genuss-Spezialisten haben das Paradies für Leckermäuler in Landau ausgemacht. Zum Artikel