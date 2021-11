Ministerium rudert zurück

Anders als am Mittwoch vom Gesundheitsministerium verkündet, gehört die Felsenland-Klinik in Dahn nicht zu jenen Krankenhäusern, an denen ab nächster Woche zusätzliche Impfungen stattfinden können. Zum Artikel

Gesundheitsämter am Limit

In der Pfalz kommen weitere Gesundheitsämter angesichts der stark steigenden Corona-Fallzahlen bei der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterher:

Im Kreis Kusel stellt das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung ein. Zum Artikel

Das für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim zuständige Amt will am Freitag entscheiden, wie es mit den vielen Fällen weiter umgeht. Zum Artikel

Helge Braun will den CDU-Vorsitz

Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Bisher wurden vor allem Friedrich Merz und Norbert Röttgen als mögliche Nachfolger von Armin Laschet gehandelt. Zum Porträt

Medikamente gegen Covid-19 freigegeben

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung von zwei neuen Medikamenten gegen Covid-19. Zum Artikel

Start in die fünfte Jahreszeit

In Mainz und in der Pfalz sind Närrinnen und Narren am Donnerstag in die fünfte Jahreszeit gestartet. Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Kampagne macht sich Unsicherheit breit. Zum Artikel

FCK: Eine neue Geldquelle

Ein neues Sponsoring-Modell soll die Fans und Kleinunternehmer näher an den einstigen Bundesligisten bringen. Einer geht dabei leer aus. Zum Artikel

Belarus-Krise wirkt sich auf AfA in Speyer aus

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) des Landes in Speyer-Nord ist so dicht belegt wie seit Jahren nicht mehr. Die Weißrussland-Krise mache sich bemerkbar, so Leiter Steffen Renner. Ihn stellt das vor Probleme. Zum Artikel

Die Atomkraft spaltet die EU

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt den Bau neuer Atomkraftwerke an. Er befeuert in der EU damit den Streit um die Rolle der Kernkraft. Deutschland hat in der Diskussion um „nachhaltige“ Energie ganz eigene Interessen. Zum Artikel

Kommentar: Pro Impfpflicht

Ist die Verweigerung der Impfung eine Privatangelegenheit? Nein – solange Schwächere dadurch geschädigt werden. Zum Kommentar