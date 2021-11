Herbizid fließt in den Rhein

Aus einer BASF-Kläranlage ist ein stark wassergefährdendes Pflanzenschutzmittel in den Rhein gelaufen. Jetzt ermittelt die Polizei. Zum Artikel

Mietpreise in der Pfalz steigen

Die gute Nachricht: In Rheinland-Pfalz ist das Angebot an Wohnraum gewachsen. Allerdings steigen die Mietpreise trotzdem weiter an. Zum Artikel

BASF-Betriebsrat warnt

Die neue Berliner Ampelkoalition spricht in ihren Koalitionsverhandlungen auch über das Arbeitszeitgesetz. Der BASF-Betriebsrat warnt ausdrücklich davor, Ruhezeiten zu verändern. Zum Artikel

Neues Gehege für Luchse aus Pfälzerwald

Es gibt ein neues Gehege für Luchse in einer Wildtierauffangstation in der Pfalz. Dass da mal ein Luchs einzieht, will aber niemand. Zum Artikel

Neuer Ärger bei Waldhof

Der Streit zwischen Fußball-Klub Waldhof Mannheim und dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz geht in die nächste Runde. Der Verein hat Kientz nun fristlos gekündigt. Zum Artikel

Wattweiler könnte untergehen

Der westpfälzische Ort Wattweiler könnte bei Starkregen ähnlich stark getroffen werden wie das Ahrtal, zeigt ein neues Gutachten. Zum Artikel

Johanniter geben auf

Die Johanniter-Unfallhilfe bricht die Zelte im Corona-Testzentrum Frankenthal ab. Die Gründe sind vielfältig: Personalmangel, Überlastung und Frust der Besucher. Zum Artikel

Pfälzerin wird DFB-Nationalspielerin

Eine 15-Jährige aus der Pfalz steht kurz vor ihrem ersten Spiel im Trikot der Nationalelf. Zum Artikel