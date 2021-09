Entlaufener Affe tappt in Falle

Am Donnerstagmorgen ist der Affe, der Ende Juli aus einem privaten Tierpark in Rockenhausen ausgebüxt war, in Teschenmoschel (Donnersbergkreis) gefangen worden. Zum Artikel

Eine tote Person bei Brand in ehemaligem Bauernhof gefunden

In dem in Brand geratenen ehemaligen Bauernhof in Pfeffelbach (Kreis Kusel) ist am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Zum Artikel

Corona: Vor Anfang November keine neuen Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant in den kommenden Wochen keine weiteren Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen. Zum Artikel

Ist das Aus der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte gerecht?

Ungeimpfte erhalten ab Oktober in Rheinland-Pfalz keine Lohnerstattung mehr im Falle einer behördlich angeordneten Corona-Quarantäne. In den übrigen Bundesländern soll dies spätestens ab November gelten. Der Beschluss ist heftig umstritten. Auch innerhalb der RHEINPFALZ-Redaktion gehen die Meinungen auseinander. Zum Artikel

Landeswahlleiter will Angaben zur Wahlbeteiligung korrigieren

Der hohe Briefwähler-Anteil verfälscht nach Landeswahlleiter Marcel Hürter zusehends die Angaben zur Wahlbeteiligung auf Ortsgemeinde- und Stadtteil-Ebene. Zum Artikel

Neue AfD-Fraktion verliert ersten Abgeordneten

Die konstituierende Sitzung der AfD-Fraktion geht mit einer Überraschung los. Zwei der neuen Parlamentarier sollen gar nicht erst aufgenommen werden. Einer verlässt wenige Stunden später den Saal. Zum Artikel

Für Raser und Falschparker wird's bald deutlich teurer

Es war ein langer Weg. Nun aber kommen bald Änderungen am Bußgeldkatalog. Kernbotschaft: Radfahrer und Fußgänger sollen besser geschützt werden. Zum Artikel

Nach Peta-Aufruf zu misshandeltem Welpen: Nachrichtenflut an Veterinäramt

Das kürzlich von Peta veröffentlichte Video, das die Misshandlung eines Welpen belegen soll, sorgte für viele Reaktionen – besonders beim Kreisveterinäramt. Rund 700 E-Mails zu diesem Thema stellten die Verwaltung vor Herausforderungen. Zum Artikel

BASF: Medical Center soll Mitte 2023 öffnen

Im zweiten Quartal 2022 soll der Rohbau fertig sein, Mitte 2023 soll es eröffnen: Das Medical Center der BASF, das nicht nur die bisherige Ambulanz im Werk ersetzt, sondern als Ärztehaus auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Zum Artikel

Kauder: Vorerst keine Zusammenarbeit mit Kohl-Witwe

Volker Kauder, Kuratoriumsvorsitzender der neu gegründeten Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung des Bundes, hat in einem RHEINPFALZ-Gespräch über die nächsten Schritte der Stiftung und den Konflikt mit Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter gesprochen. Zum Artikel