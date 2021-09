Lewentz: Mehr Straftaten wegen Corona

Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz hat die Corona-Pandemie für mehr Straftaten im Land gesorgt. Lewentz nannte unter anderem fünf Gewalttaten, die mit Corona-Maßnahmen im Zusammenhang stehen. Zum Artikel

Idar-Oberstein: Zeugen sollen Mord gesehen haben

Den Mord an einem 20-jährigen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein sollen auch Zeugen gesehen haben. Zum Artikel – Derweil geben verschiedene Politiker der „Querdenker“-Bewegung und der AfD eine Mitschuld an der Tat, unter ihnen auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Zum Artikel

Probleme bei Zustellung von Briefwahl-Unterlagen

In Koblenz und Rastatt wurden Hunderte von Sendungen mit Briefwahl-Unterlagen nicht oder nur sehr langsam zugestellt. Aber auch in der Pfalz gab es Probleme. Zum Artikel

Bischöfe gegen höhere Zahlung an Missbrauchsopfer

Trotz Kritik von Missbrauchsopfern hält die katholische Deutsche Bischofskonferenz an ihrer Praxis zur finanziellen Entschädigung bei Fällen sexuellen Missbrauchs fest. Zum Artikel

So viel bekommen Landtagsabgeordnete künftig

Bei der Erhöhung der eigenen Bezüge herrscht bei den Fraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag weitgehend Einigkeit. Nur eine Partei sprach sich dagegen aus. Zum Artikel

„Fridays for Future“ demonstriert pfalzweit

Zwei Tage vor der Bundestagswahl ruft die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ zum weltweiten Protest auf. Auch in der Pfalz sind Demonstrationen geplant. Zum Artikel

Brandursache Mäusenester

Im August brannte das Vereinsheim des Natur- und Vogelschutzvereins im westpfälzischen Katzweiler, der Schaden war groß. Jetzt steht der Grund für das verheerende Feuer fest: Mäusenester. Zum Artikel

Schnelle Hilfe für Flutopfer beim Wiederaufbau

Mit Sondergesetzen hat der rheinland-pfälzische Landtag des rechtlichen Rahmen für den Wiederaufbau im von der Flutkatastrophe im Juli hart getroffenen Ahrtal geschaffen. Bei der Abstimmung herrschte seltene Einigkeit. Zum Artikel

Der Spülschwamm, der im Wingert wächst

Die Luffa-Gurke gibt, wenn sie getrocknet ist, einen veritablen Ersatz für Schwämme aller Art ab – und ist komplett biologisch abbaubar. Das Problem: Bisher wächst sie nur in Asien. In elf pfälzer Weingütern wird nun der Anbau getestet. Zum Artikel

Stefan Kuntz wird Ehrenbürger von Neunkirchen

Gerade erst wurde er neuer Fußball-Nationaltrainer der Türkei, jetzt ehrt ihn seine Heimatstadt: Der saarländisch-pfälzische Fußball-Held Stefan Kuntz wird Ehrenbürger von Neunkirchen. Nur eine Formalie fehlt noch. Zum Artikel

Mit dem Bürgerbus auf Pfälzerwald-Hütten?

Sie gehören zur Pfalz wie der Wald und der Wein, doch wer schlecht zu Fuß ist, hat Probleme, die Pfälzerwad-Hütten zu erreichen. In Edenkoben soll es nun ein regelmäßiges öffentliches Angebot geben, um das zu ändern. Zum Artikel