Polizei nimmt nach Brandserie Tatverdächtigen fest

Nach den Bränden am späten Dienstagabend hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus Kaiserslautern festgenommen.

Holiday Park: Weg frei für Hotel-Projekt

Das Hotel-Projekt des Holiday Parks hat eine Hürde genommen: Der Gemeinderat hat den dort geltenden Bebauungsplan geändert, um das Vorhaben zu ermöglichen.

Einigung im Tarifstreit von GDL und Bahn

Der Tarifkonflikt der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL ist gelöst.

Neue Corona-Regeln verunsichern an Schulen

Die neue Corona-Verordnung des Landes mit den neuen Warnstufen hat für Verwirrung an den Schulen gesorgt. Am Montag, einen Tag nachdem das Regelwerk in Kraft trat, hatten viele Schüler im Unterricht zunächst noch die Masken auf. Dabei hätten sie den Schutz am Platz ablegen können.

Ermittler: „Konkrete Gefährdung“ an Hagener Synagoge verhindert

Durch den großen Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen ist laut Ermittlern eine „konkrete Gefährdung" verhindert worden.

Polizei: Kein Hinweis auf Fluchtversuche von der Air Base

Ein vager Hinweis, dass am Mittwochnachmittag evakuierte Menschen aus Afghanistan über einen Zaun der Air Base in Ramstein geklettert sein sollen, hat sich nach Angaben der Polizeiinspektion Westpfalz in Kaiserslautern am Donnerstag nicht bestätigt.

Noch keine Entwarnung für Wasserqualität der Ahr

Zwei Monate nach der Flutkatastrophe wächst die Sorge um die Wasserqualität der Ahr.

Junge Männer bei Unfall schwer verletzt

Zwei Männer aus dem Landkreis Südwestpfalz wurden bei einem Autounfall am Mittwoch auf der Landstraße 478 zwischen Fischbach bei Dahn und der Einmündung zur L488 schwer verletzt.

Torgefahr fehlt an allen Ecken und Enden – eine Analyse der Lage der Roten Teufel

Der auch in der neuen Saison bislang enttäuschende Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern unternimmt am Sonntag im Spiel in Lotte gegen den SC Verl einen erneuten Versuch, die ersten Auswärtspunkte einzufahren. Die Lauterer stehen nach acht von 38 Spieltagen bislang nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Fragen und Antworten – eine Analyse.