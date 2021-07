Überwachungsvideo liefert heiße Spur

Die Polizei hat im Falle der im Dezember 2020 in der Innenstadt von Kaiserslautern tot aufgefundenen Diana Bodi eine heiße Spur. Mit dem Video einer Überwachungskamera eines Parkhauses sucht die Polizei nach einem Verdächtigen. Zum Artikel

62 der 128 Unwetter-Toten identifiziert

Von den 128 Flutopfern in Rheinland-Pfalz seien bisher 62 identifiziert, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) in einer Sondersitzung am Landtag. Zum Artikel, zum Blog

Aus Hochwasser-Gefahrenkarten Lehren ziehen

Wissenschaftler des Cedim in Karlsruhe haben am Donnerstag eine erste Analyse der jüngsten Flutkatastrophe vorgelegt. Zum Artikel

Missbrauch: Polizei sucht Täter und Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der Ende April auf einem Feldweg in Altleiningen ein Mädchen missbraucht haben soll. Zum Artikel

FCK-Saisonauftakt: Kein Kartenverkauf am Spieltag

Sportlich müssen die Roten Teufel am Samstag (14 Uhr) auf sieben Spieler aus dem letzten Spiel der vergangenen Saison verzichten. Zum Artikel

Vorschlag: Schlicht abriegeln

Ein Vater wird an der Schlicht von Jugendlichen attackiert, eine Frau wird sexuell belästigt: Für die Polizei waren das Einzelfälle. Trotzdem will sie den See genauer ins Visier nehmen. Die Gemeinde Neuhofen hat Ideen entwickelt, was einer ungünstigen Entwicklung an der Schlicht entgegengesetzt werden soll. Zum Artikel

Sechs Wochen freie Fahrt im Ländle

Wer eine VRN- oder KVV-Jahreskarte hat, kann während der baden-württembergischen Sommerferien mit Regionalzügen und Bussen in ganz Baden-Württemberg fahren. Zum Artikel

Nach Explosion in Kindenheim

Die Polizei geht davon aus, dass der 44-jährige Bewohner, der bei der Explosion in einem Wohnhaus in Kindenheim am Sonntag schwerst verletzt wurde, die Verpuffung beim Hantieren mit Chemikalien selbst verursacht hat. Zum Artikel

Ermittlungen zum tödlichen Unfall bei Kirchheim

Zwei junge Frauen und ein Kleinkind sind vor zehn Monaten bei dem schwern Unfall zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg ums Leben gekommen, als ein Jaguar-Fahrer frontal mit ihrem Wagen zusammenstieß. In den Ermittlungen gegen den Fahrer ist die Staatsanwaltschaft Frankenthal inzwischen einen Schritt weiter. Zum Artikel

„City Star“ kommt wieder an die Saline

Das Riesenrad „City Star“ soll sich bald wieder an der Saline in Bad Dürkheim drehen. Zum Artikel

Freizeit-Tipps für Familien in der Pfalz

Das Ferienprogramm für den Pfalz-Urlaub mit der ganzen Familie ist noch nicht ausreichend gefüllt? In unserer interaktiven Freizeitkarte für Familien haben wir Vorschläge für mehr als 250 Ausflugsziele und Aktivitäten in der Pfalz zusammengefasst. Zum Artikel