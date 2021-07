Das sind die neuen Corona-Regeln

Rheinland-Pfalz lockert weiter, auch Feste sollen wieder drin sein. Wie locker es ab morgen im Land zugeht, sagen wir Ihnen hier: Zum Artikel

Reisen in Europa: So geht’s

Seit heute ist der Europäische Impfpass gültig, doch die Regeln in den Ländern des Kontinents sind noch lange nicht einheitlich. Wir sagen Ihnen, was sie wissen müssen. Zum Artikel

Das ändert sich im Juli

Neue Gesetze, ein bisschen mehr Rente und ein kleines Beben im Handynetz: Zur Jahresmitte wird einiges anders. Wir sagen Ihnen, was. Zum Artikel

Was sich in der Kita ändert

Heute ist ein weiterer Teil des neuen Kita-Gesetzes in Kraft getreten. Das wird sich ändern: Zum Artikel

Unwetterserie: Biblische Plagen über der Pfalz

Drei Unwetter kurz hintereinander – die Menschen in und um Bad Dürkheim sind mit den Nerven am Ende. Und nach dem Regen droht eine neue Gefahr. Zum Artikel

Saison-Eröffnung auf dem Betze

Die neue Runde in der Dritten Fußall-Liga beginnt am 23. Juli. Der FCK trifft an jenem Wochenende auf dem Betzenberg auf einen Zweitliga-Absteiger. Zum Artikel

FCK verpflichtet Stürmer Hanslik

Er stand auf der Wunschliste des Trainers: Der FCK hat sich den Offensivmann Daniel Hanslik für die neue Saison fest ins Team geholt. Er war im vergangenen Jahr schon von Holstein Kiel ausgeliehen gewesen. Zum Artikel

Virtueller Kanzlerin-Besuch

Angela Merkel war bei der BASF – digital. Die Kanzlerin, von Hause aus Physikerin, hat sich per Videoschalte unter anderem über ein Thema informiert, mit dem sie sich extrem gut auskennt: Sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Zum Artikel

Italien! Spanien! Schland! Ohje ...

Unsere Volontärin Elisia Pek könnte bei der Fußball-EM für drei Teams gleichzeitig sein. Leider würde das den Familienfrieden empfindlich stören – und womöglich stolze Fußballnationen in den Abgrund reißen. Bei einer ist es schon passiert ... Zum Artikel

Niedlicher Nachwuchs im Landauer Zoo

Im kleinen Zoo in der Südpfalz gibt es wieder Tierkinder zu bestaunen. Die beiden Arten, die Nachwuchs haben, sind in der freien Wildbahn bedroht. Zum Artikel