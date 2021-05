Dreyer kündigt weitere Lockerungen an – Ab 7. Juni Impftermine für Kinder ab zwölf Jahren – Neue Regel soll mehr Windräder möglich machen – Erdöl-Projekt in der Südpfalz: Zwölfjährige schreibt Wut-Brief an Ministerin

Weitere Lockerungen in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz will angesichts der sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen die Beschränkungen in der Pandemie nächste Woche viel stärker lockern als bisher geplant. Zum Artikel

Impftermine für Kinder ab Juni

Kinder ab zwölf Jahren sollen sich in Deutschland ab 7. Juni um einen Corona-Impftermin bemühen können. Das hat Kanzlerin Angela Merkel heute verkündet. Zum Artikel

Neue Regel soll mehr Windräder möglich machen

Mit einer Änderung der Abstandsmessung zwischen Windrädern und Siedlungen will die rheinland-pfälzische Landesregierung den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Zum Plus-Artikel

Blick hinter die Kulissen von Amazon

Der US-Online-Riese will in der Westpfalz expandieren. Ab der kommenden Woche werden von dem neuen Standort Pakete direkt zu Kunden in einem Umkreis von 60 Kilometern zugestellt. Ein Besuch vor Ort – mit Video. Zum Plus-Artikel

Erdöl-Projekt in der Südpfalz: Wut-Brief einer Zwölfjährigen

Fassungslos sei sie, dass in Offenbach nach Erdöl gebohrt werden soll, schreibt eine Schülerin der Umweltministerin Anne Spiegel. Einem Interview zu dem Projekt möchte sich die Grüne nicht stellen. Ihr Ministerium sagt: Sie sei nicht zuständig. Zum Plus-Artikel

Kerosin-Ablass: „Keine Bedrohung ableiten, wo keine ist“

Was passiert, chemisch gesehen, wenn Flugzeuge aus Sicherheitsgründen Kerosin in die Atmosphäre ablassen? Wir haben einen Chemiker gefragt. Zum Plus-Artikel

Biber aus Mannheimer Neckarschleuse gerettet

Zwei Biber fallen versehentlich 15 Meter tief in eine Kammer einer Neckarschleuse. Einer davon wird im letzten Moment gerettet. Zum Artikel

Strafzinsen schon bald bei geringeren Summen auf dem Konto?

Wer Geldinstitute finden möchte, die auf Strafzinsen verzichten, muss schon länger suchen. Jene Gebühr wird immer häufiger fällig, wenn auf dem Konto zu viel Geld „geparkt“ wird. Mancherorts schon bei geringeren Beträgen. Zum Plus-Artikel

Klärschlamm-Trocknung muss weiter ruhen

Im Pirmasenser Stadtteil Fehrbach darf die Klärschlamm-Trocknungsanlage, die mit ihrem Gestank nervte, nach einer Gerichtsentscheidung weiter nicht wieder anlaufen. Der Betreiber sieht die Sache trotzdem gelassen. Zum Plus-Artikel

Hornbach profitiert von Corona-Pandemie

Die Baumärkte haben in der Pandemie gute Geschäfte gemacht – der Pfälzer Konzern Hornbach ist da keine Ausnahme. Auch langfristig hofft man in Neustadt zu profitieren. Zum Plus-Artikel