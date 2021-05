Neue Corona-Verordnung ab Freitag, Marco Antwerpen spricht über die nächste FCK-Saison und Malu Dreyer zur Windkraft im Pfälzerwald.

Lockermachen an Pfingsten?

Mit Beginn der Pfingstferien wird eine neue Corona-Landesverordnung gültig, die weitere Lockerungen möglich macht. Aber: Der Teufel steckt im Detail. Zum Artikel

Dreyer: „Ecken im Pfälzerwald, da kann man Windkraft verantworten“

Einen Tag nach ihrer Wiederwahl zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz kündigt Malu Dreyer (SPD) im RHEINPFALZ-Interview mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien an. Zum Artikel

Antwerpen: Fans warten auf Kontinuität

Nach dem knappen Klassenerhalt in der Dritten Liga spricht FCK-Trainer Marco Antwerpen im RHEINPFALZ-Interview darüber, wie es jetzt mit ihm, den Spielern und dem Verein weitergehen soll. Zum Artikel

B10 für zwei Tage gesperrt – Fußgängerbrücke wird montiert

Am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Mai, wird die neue Profine-Fußgängerbrücke über die B10 montiert. Während der Arbeiten wird die Straße voll gesperrt. Zum Artikel

Nach Brandserie in Unkenbach Haftbefehl erlassen

Im Fall der Brandserie auf einem Hof in Unkenbach (Donnersbergkreis) wurde eine verdächtige Person festgenommen. Als Haftgrund führt die Staatsanwaltschaft Wiederholungsgefahr an. Zum Artikel

Pfälzer Firma entwickelt Konkurrenz für Luca-App

Die Modellkommune Kaiserslautern ist wegen der bundesweiten Öffnungen vom Tisch. Doch die Stadt arbeitet weiterhin daran, den Weg aus der Pandemie zu erleichtern. Eine in Siegelbach entwickeltes Programm – ähnlich der Luca-App – könnte dabei helfen. Zum Artikel

Nibelungen-Festspiele sollen stattfinden – Erste Namen

Nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr hoffen die Macher der Nibelungen-Festspiele in Worms in diesem Sommer wieder auf Aufführungen am geschichtsträchtigen Freiluftareal am Dom. Zum Artikel

Ein Bärenbaby als neue Zoo-Attraktion

Der Heidelberger Zoo hat eine schwierige Zeit hinter sich. Die Hoffnung auf baldige Normalität ist allgegenwärtig. Die Geburt eines Bärenbabys ist nicht nur für die Mitarbeiter ein freudiges Ereignis. Zum Artikel

Die gute Nachricht: Pfälzer fährt nach Tokio

Jonathan Horne vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern hat sich auf fulminante Weise für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Zum Artikel