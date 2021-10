Bluttat von Weilerbach: Urteil gefallen

Im Prozess um die Bluttat von Weilerbach ist das Urteil gefallen. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass der Mann seine Mutter und deren Lebensgefährten erschlagen hat. Einen Mord sah das Gericht aber nur in einem Fall. Zum Artikel

So starten die Hallenbäder in die Saison

Die Hallenbäder in der Pfalz sind wieder geöffnet. Es wird einiges getan, um sicher durch die Pandemie zu kommen. Doch die Besucher sind teilweise verunsichert. Zum Artikel

Corona-Regeln: An der Uni strenger als im Bordell?

Ein Student der Technischen Hochschule Bingen geht gegen die Corona-Regeln vor Gericht, weil er sich weder impfen noch testen lassen will. Er beruft sich darauf, dass die Pflicht zum Test durch zertifizierte Stellen an einer Uni derzeit strenger ist als an anderen Orten, zum Beispiel im Bordell. Zum Artikel

Mannheimer Ökonom: „Gefahr einer dauerhaft höheren Inflation“

Die allgemeine Teuerung in Deutschland ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Heinemann erläutert, ob sich die Preissteigerung noch beschleunigt und welche Folgen das hätte.

Kostenloser Corona-Test auch für vormals Schwangere

Können auch vormals Schwangere einen kostenlosen Corona-Test bekommen, die sich wegen ihrer Schwangerschaft noch nicht haben impfen lassen? Ja, sagt das Land – aber nur noch begrenzte Zeit. Zum Artikel

So lassen sich Wildunfälle verhindern

Wenn die Tage kürzer werden steigt die Gefahr für Wildunfälle. Doch worauf muss man achten, um einen solchen Vorfall zu verhindern? Wer muss informiert werden, wenn es dennoch zum Zusammenstoß kommt? Polizei und Forstamt geben einen Überblick. Zum Artikel

Tod nach Polizeieinsatz: Obduktionsergebnis da

Am 6. Oktober ist ein 53 Jahre alter Mann bei einem Polizeieinsatz in Neustadt gestorben. Um ihn zu überwältigen, hatte die Polizei auch einen Taser eingesetzt. Jetzt liegt das Ergebnis der Obduktion vor. Zum Artikel

Toter in der Queich: Todesursache steht fest

Am Montag wurde die Leiche eines älteren Mannes in Landau aus der Queich geborgen. Jetzt liegt das Obduktionsergebnis vor. Zum Artikel

Koalitionsverhandlungen: Bis Freitag soll Entscheidungsgrundlage stehen

SPD, Grüne und FDP wollen bis Ende der Woche eine Basis für einen Beschluss über mögliche Koalitionsverhandlungen schaffen. Zum Artikel

Vermisste Julia lebend gefunden

Seit Samstag wurde ein acht Jahre altes Mädchen aus Berlin im Böhmerwald vermisst; es war beim Wandern mit der Familie verschwunden. Jetzt wurde die achtjährige Julia nach tagelanger Suche lebend wiedergefunden. Zum Artikel

Grippe oder Covid-19? Das sind die Unterschiede

Hartnäckiger Husten, etwas erhöhte Temperatur, die Nase läuft - ist das eine Erkältung, schon die Grippe oder gar Covid-19? Das herauszufinden, ist gar nicht so leicht. Zum Artikel

Tipps für den Selbstversorgergarten

In Dierbach pflegt ein Ehepaar einen Öko-Experimentalgarten zur Selbstversorgung. Die beiden haben etliche Tipps parat, auf die Otto-Normal-Gärtner wohl nicht kommen würde. Zum Artikel

Foodblogger „Dad and Daughter“: Waffeln und Zimtschnecken mit Kastanien

Herbstzeit ist Kastanienzeit. Und die „Keschde“ finden auch in der Küche von Julia und Christof Feith aus Hauenstein Verwendung. Zum Artikel