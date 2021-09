+++ Musikpark in Ludwigshafen öffnet wieder +++ Zwei Spiele Sperre für FCK-Spieler Redondo und Senger +++ Metallica am Hockenheimring

Disco öffnet wieder

Der Musikpark Ludwigshafen soll nach dem Willen seines Betreibers nach rund 18-monatiger Pause wieder öffnen. Zum Plus-Artikel

Baden-Württemberg verschärft Corona-Regeln

Ab Donnerstag sollen strengere Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg in Kraft treten. Zum Artikel

Zwei schwere Unfälle auf der A61

Zwei schwere Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten auf der A61 haben am Dienstag für Verkehrsbehinderungen zwischen dem Autobahnkreuz Speyer und dem Dreieck Hockenheim gesorgt. Zum Artikel

Metallica bei Festival-Premiere dabei

Am 24. Juni 2022 ist die Band Metallica am Hockenheimring zu Gast. Zum Artikel

Bußgeld für nicht genehmigten Biergarten

Ein paar Stühle und Tische hinter dem Lokal aufstellen, um die Gäste im Sommer draußen bewirten zu können. Kein Problem, dachte ein Gastwirt aus Bad Bergzabern. Doch dann erhielt er einen Bußgeldbescheid, weil er illegal einen Biergarten betrieben hatte. Der Fall landete nun vor Gericht. Zum Plus-Artikel

Freilaufender Hund wieder eingefangen

Der Kangal-Hirtenhund, der seit Samstag im Donnersbergkreis unterwegs war, ist am Dienstag von der Tierrettung an der L386 eingefangen worden. Nun ist auch klar, wer der Besitzer ist. Zum Artikel

Ohne Ampel-Stopp auf die A6 nach Kaiserslautern

Der Umbau der Autobahn-Anschlussstelle Homburg/Bexbach an der A6 nimmt weiter Formen an. Die neu angelegte Auffahrt aus Richtung Homburg auf die A 6 in Richtung Kaiserslautern/Mannheim ist für den Verkehr freigegeben. Zum Artikel

Von Pannen geplagte Fähre wieder in Betrieb

Mehrere Wochen Stillstand sind vorbei, seit Dienstagmorgen ist die Rheinfähre wieder zwischen Altrip und Mannheim unterwegs. „Zum Glück“, sagt der Geschäftsführer, „endlich“. Denn bis zum Abend zuvor war nicht klar, ob der Neustart diesmal klappen würde Zum Plus-Artikel

Die wahren Gründe der Impfverweigerer

Eine Studie zeigt, dass die einfachen Impfangebote wohl nur eine Minderheit der Ungeimpften erreichen dürften. Zum Plus-Artikel

Zwei Spiele Sperre für Redondo und Senger

Der 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden beiden Drittliga-Spielen am Sonntag dieser Woche beim SC Verl um am darauffolgenden Samstag gegen den VfL Osnabrück auf Kenny Prince Redondo und Marvin Senger verzichten. Zum Artikel