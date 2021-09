Eine neue Corona-Verordnung fürs Land +++ Versuchter sexueller Missbrauch von Kindern in Ludwigshafen +++ Von Motorrädern genervte Anwohner in Frankenstein

Warnstufen-System ab Sonntag

Die Landesregierung hat am Dienstag eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen. Die wichtigsten Änderungen zu den Warnstufen, Maskenpflicht in Schulen und Einschränkungen für Ungeimpfte: Zum Artikel

Bestimmte Arbeitgeber sollen nach Impfstatus fragen können

Der Bundestag hat am Dienstag beschlossen, dass Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Krise vom Arbeitgeber gefragt werden können, ob sie geimpft sind. Zum Artikel

VRN-Tickets gelten bundesweit

Während die Lokführergewerkschaft GDL sich derzeit nach Kräften bemüht, die Fahrgäste zu verprellen, versuchen die deutschen Verkehrsverbünde, ihren Stammkunden etwas Besonderes zu bieten. Zum Artikel

Corona-Forscher: "Hätte mir höheren Stellenwert des R-Werts gewünscht"

Der Mathematiker Wolfgang Bock von der TU Kaiserslautern forscht zu Modellen, die die Ausbreitung des Coronavirus vorhersagen sollen. Wir haben ihn gefragt, wie er die neuen Corona-Beschlüsse der Landesregierung findet. Zum Plus-Artikel

Frankensteiner klagen über Motorradlärm

Lärm durch Motorräder und unnötig laute Autos, vor allem an den Wochenenden, bringen einige Menschen in Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) zu der Aussage: „Ein ganzes Dorf leidet!“ Zum Plus-Artikel

Bundestagswahl: Was wäre, wenn...

Angenommen, CDU/CSU gewinnen die Bundestagswahl? Wir haben eine fiktive Geschichte geschrieben, wie der Alltag aussehen könnte, wenn das Wahlprogramm der Union konsequent umgesetzt werden würde. Zum Plus-Artikel

Entscheidung zu Schneidewind

In Homburg wird die Abstimmung über die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen den Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) mit Spannung erwartet. Zum Artikel

Festival kurzfristig angekündigt

Überraschend ist das nächste „Alles muss raus“-Festival in Kaiserslautern angekündigt worden. Los geht“s bereits am Donnerstag. Zum Artikel

50-Jähriger in Blieskastel getötet

Ein 50 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein 21 Jahre alter Mann, wurde festgenommen. Zum Artikel

Neustadt: Lauf für die Menschlichkeit

Mit den Zuständen in Afghanistan rückt das Schicksal der Heimatlosen erneut in den Fokus. Matthias Arno Lambrich und seine Mitstreiter der Neustadter Seebrücke rufen deshalb zu einem „Run for Rescue“ am kommenden Sonntag auf. Zum Artikel

Streit und Messerstiche: 22-Jähriger schwer verletzt

Mit einem Messer soll ein 22-Jähriger einen Mann im gleichen Alter in Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) schwer verletzt haben. Zum Artikel