+++ Kerosinablass über Rheinland-Pfalz +++ Arzt wird beschuldigt, Impfnachweise gefälscht zu haben +++ Geständnis im Hammermord-Prozess

Kerosinablass nach „Fehleranzeige im Cockpit“

Ein Flugzeug hat nach Angaben des Luftfahrtbundesamtes am Samstag rund 15 Tonnen Kerosin über dem „westlichen Rheinland-Pfalz“ abgelassen. Zum Artikel

Arzt soll falsche Impfnachweise ausgestellt haben

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Arzt in Karlsruhe, der im Verdacht steht, Impfnachweise gefälscht zu haben. Zum Artikel

Seniorin zahlt 250.000 Euro an Betrüger

In Frankenthal soll ein mutmaßlicher Betrüger von einer 82 Jahre alten Frankenthalerin 250.000 Euro dafür kassiert haben, dass er angeblich an ihrem Haus existierende Schäden beseitigt. Zum Artikel

Feueralarm im Landtag

Wegen eines Feueralarms in der Rheingoldhalle in Mainz, musste der Landtag am Dienstag seine Sondersitzung zur Flutkatastrophe unterbrechen. Zum Artikel

Streit um Abfrage von Corona-Impfstatus

Bundesgesundheitsminister Spahn kann sich grundsätzlich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Zum Artikel

Ehefrau erschlagen: Mann legt Geständnis ab

Ein 81-jähriger Mann, der vor dem Frankenthaler Landgericht angeklagt ist, am 24. Februar in Neustadt seine Frau mit einem Hammer getötet zu haben, hat am Dienstag ein Geständnis abgelegt. Zum Plus-Artikel

Eltern fordern Lockerungen bei Corona-Regeln

„14 Tage Quarantäne für alle Kontaktpersonen sind unverhältnismäßig“, findet die Vorsitzende des Landeselternausschusses der Kitas in Rheinland-Pfalz.

Unbekannte fackeln Planen an Impf- und Schnelltestzentren ab

In Speyer gab es laut Polizei mehrere Brandattacken auf Corona-Impf- und -Testeinrichtungen. Zum Artikel

Pilzsammler entdeckt Handgranate

Im Wald bei Dansenberg hat am Sonntag ein Pilzsammler eine Handgranate gefunden. Zum Artikel