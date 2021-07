Bombenentschärfung in Ludwigshafen, Judenhof ist neues Unesco-Welterbe, für den „Tatort“ werden Komparsen gesucht.

Weltkriegsbombe am Heinrich-Pesch-Haus

Bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung ist in Ludwigshafen eine 250-Kilogrammbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Zum Artikel

Jüdisches Erbe zum Weltkulturerbe erklärt

Der Judenhof mit seiner Mikwe (Ritualbad) und der Synagoge in Speyer, der jüdische Friedhof Heiliger Sand in Worms sowie der alte jüdische Friedhof in Mainz sind in die Unesco-Welterbeliste eingeschrieben worden. Zum Artikel

Erste Goldmedaillen für Deutschland bei Olympia

Mit Ricarda Funk und Dorothee Schneider haben zwei Rheinland-Pfälzerinnen für die ersten deutschen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio gesorgt.

Zum Artikel

Hochwasser-Experte: Menschen sollen Angst haben

Wir haben uns von einem Hochwasser-Experten erklären lassen, wie in Zukunft ein wirksamer Katastrophenschutz in gefährdeten Gebieten funktionieren kann. Ein Aspekt: Angst. Zum Artikel

Südpfälzerin sucht Komparsen für „Tatort“

Drehbeginn für den nächsten Lena-Odenthal-„Tatort“ aus Ludwigshafen ist am 21. September. Was die Laiendarsteller verdienen, lesen Sie hier. Zum Artikel

Auch zahlreiche Tiere nach der Flut ohne Obdach

Was passiert mit den zahlreichen Haustieren, die durch das Hochwasser im Ahrtal ebenso obdachlos geworden sind? Zum Artikel

Betriebsunfall in St. Ingbert

Beim Automobilzulieferer Voit Automotive in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert gab es am Dienstagmorgen ein Unfall. Zehn Menschen wurden verletzt . Zum Artikel

Großeinsatz im Karlsruher Bahnhof

Mit hydraulischem Rettungsgerät musste die Feuerwehr eine Straßenbahn anheben, unter der eine Person eingeklemmt war. Zum Artikel

BASF-Fackel brennt

Weil eine Anlage im BASF-Werksteil Nord in Ludwigshafen aus technischen Gründen außer Betrieb genommen werden musste, werden überschüssige Gase über mehrere Fackeln verbrannt. Zum Artikel

B270: Mitfahrerparkplatz und Kreisverkehr gesperrt

In den ersten beiden Augustwochen sind wegen Arbeiten an der Fahrbahn die Auf- und Abfahrt der A6 Anschlussstelle KL-West im östlichen Anschlussohr beim Mitfahrerparkplatz gesperrt. Zum Artikel