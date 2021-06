Begegnungen mit Schlange und Wildschwein in der Westpfalz, die erste Hitzewelle rollt über die gesamte Pfalz und Lockerungen bei den Corona-Regeln im Land.

Lockerungen bei Maskenpflicht

Ab kommenden Montag müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht keine Maske mehr tragen. Zum Artikel

Auch im Freien kann auf den Schutz verzichtet werden. Wo dennoch weiterhin Maskenpflicht besteht, lesen Sie hier: Zum Artikel

Die Pfalz schwitzt

Die erste Hitzewelle des Sommers steht vor der Tür. In den nächsten Tagen sind laut Deutschem Wetterdienst bis zu 37 Grad möglich. Zum Artikel

Historischer Tag für den FCK

Vor 30 Jahren schnappt sich der FCK die Meisterschale. Eigentlich wollten die Jungs nur eine ruhige Saison spielen. Wie konnte das passieren? Zum Artikel

Tierische Begegnungen mit Schwein und Schlange

Gleich zwei eher ungewöhnliche tierische Begegnungen hat die Polizei in Kaiserslautern vermeldet: Wildschweine auf dem Einsiedlerhof und eine Schlange auf dem Bännjerrück. Zum Artikel

Zweite Impfaktion: Bisher rund 1000 Termine vergeben

Noch gibt es freie Termine für die zweite Massenimpfaktion in Speyer, die für Sonntag, 20. Juni, in der Auestraße geplant ist. Zum Artikel

Stadt will Müllproblem angehen

Überquellende Papierkörbe in der Fußgängerzone, achtlos weggeworfener Verpackungsmüll in Parks – es gibt ein paar wirklich unschöne Ecken in Frankenthal. Das hat sich nach Beobachtung der Stadt während der Corona-Zeit verschärft. Zum Artikel

Kita-Öffnungszeiten in der Kritik

Familie und Beruf zu vereinbaren, ist oft nicht so leicht. Insbesondere in der Corona-Pandemie stehen Eltern vor Herausforderungen. An einer Kita in Kusel wurde jetzt Kritik an den Öffnungszeiten laut. Zum Artikel

Betrügerische Spendensammler unterwegs

In Haßloch sind scheinbar gehörlose Betrüger auf Spendensuche. Die Polizei warnt vor dieser Masche. Zum Artikel

Verfahren gegen vier Lkw-Fahrer

Am Dienstag erwischte eine Funkstreife der Autobahnbahnpolizei Ruchheim in nur zwei Stunden vier Lkw auf der A61 und A6, die den geforderten Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden deutlich unterschritten. Zum Artikel

Wann hilft der Staat bei Impfschäden?

Schwere Komplikationen nach einer staatlich empfohlenen Impfung sind laut Experten sehr selten. Im Fall der Fälle gibt es eine Entschädigung. In Rheinland-Pfalz haben diese bislang zehn Personen wegen einer Covid-Impfung beantragt. Zum Artikel

Sport für alle: „Pirmasens hullert“

Für das Projekt „Pirmasens hullert“ schaffte der Pakt für Pirmasens 20 Hula-Hoop-Ringe an. Jeden Sonntag wird dazu im Strecktalpark ein offenes Training angeboten. Zum Artikel

Alkoholfahrt mit Diplomaten-Kennzeichen

Acht Monate auf Bewährung lautet das Urteil des Amtsgerichts Kandel gegen eine Frau, die bereits mehrfach Geldstrafen für Fahren ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss erhalten hatte. Zum Artikel