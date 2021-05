Malu Dreyer tritt ihre dritte Amtszeit an, der FCK bekommt prominente Unterstützung und der Holiday Park klagt gegen das Land.

Malu Dreyer wird erneut gewählt

Malu Dreyer (SPD) ist am Dienstag im Mainzer Landtag für weitere fünf Jahre zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz gewählt worden. Zum Artikel

RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe ist der Meinung: Das Programm der Ampelkoalition „ist solide und leutselig – aber ziemlich mutlos.“ Zum Artikel

Holiday Park klagt wegen Schließung

Der Holiday Park wird gegen das Land Rheinland-Pfalz klagen. Der Freizeitpark will eine Gleichstellung mit Zoos und Museen erreichen, die bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 öffnen dürfen. Zum Artikel

Lockerungen in Sicht

Der Landkreis Südliche Weinstraße fällt ab Donnerstag aus der Bundesnotbremse. Auch in Pirmasens stehen ab Freitag Lockerungen an.

Auto in der Fußgängerzone

Aufregung um einen Audifahrer, der am Montag mit seinem Fahrzeug absichtlich in der Pirmasenser Fußgängerzone auf einen Passanten zugefahren sein soll. Die Polizei ermittelt. Forderungen nach höherer Sicherheit werden lauter. Zum Artikel

Joko, Klaas und der FCK

Über Instagram haben die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zwei FCK-Spieler aufgerufen, beim Verein zu bleiben. Zum Artikel

Ikea ruft Geschirr zurück

Der Möbelriese Ikea ruft zwei Produktserien an Tellern, Schüsseln und Bechern zurück. Zum Artikel

Mehr Züge zwischen Freinsheim und Frankenthal

Zwischen Freinsheim und Frankenthal sollen ab Ende 2022 deutlich mehr Züge fahren. Zum Artikel

Mannheimer Capitol bleibt zu

Trotz einer sinkenden Inzidenz in Mannheim und der Aussicht auf eine baldige Öffnung von Kultureinrichtungen hat sich das Capitol entschlossen, seinen Betrieb bis September einzustellen. Zum Artikel

Bademaxx in Speyer öffnet im Juni

Der genaue Termin hänge allerdings noch an der Infektionslage, an den Vorgaben des Landes zum Hygienekonzept und am Wetter, sagte eine Sprecherin der RHEINPFALZ. Zum Artikel

Um 100.000 Euro betrogen

Ein Mann aus Schönenberg-Kübelberg ist laut Polizei auf eine perfide Betrugsmasche im Internet reingefallen und hat rund 100.000 Euro eingebüßt. Zum Artikel

Die gute Nachricht: Änderung bei Maskenpflicht für Kinder geplant

Als Schutz in der Corona-Pandemie sollen Kinder zwischen 6 und 16 Jahren künftig auch OP-Masken tragen können – statt bisher vorgeschriebener spezieller FFP2-Masken. Dies und andere Änderungen sollen am Donnerstag beschlossen werden. Zum Artikel