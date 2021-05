Eine Region, die sich gegen Fluglärm und Kerosinablass wehren will, ein engagierter Lehrer in Ludwigshafen, der ausgezeichnet wird und ein Kuckucksbähnchen, das bald wieder fährt.

Region gegen Fluglärm und Kerosinablass einen

Fluglärm und Kerosinablass belasten die Menschen in und um Kaiserslautern. Zwei Resolutionen aus dem Stadtrat sollen helfen, die Missstände anzuprangern. Zum Artikel

„Heilerinnen“ stehlen Seniorin 100.000 Euro

Bei einem angeblichen Heilungsritual haben Betrügerinnen in Kaiserslautern eine Frau um deren gesamte Ersparnisse gebracht. Zum Artikel

Deutscher Lehrerpreis für Holger Kellmeyer

Der Pädagoge für Deutsch, Philosophie und Ethik am Carl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen wird als einer von bundesweit zehn Preisträgern in der Kategorie „Ausgezeichnete Lehrkräfte“ geehrt. Zum Artikel

Kuckucksbähnel: Saisonstart im Juni

Mit rund sechs Wochen Verspätung beginnt am Sonntag, 13. Juni, die Saison des Kuckucksbähnels. Zum Artikel

Holiday Park bleibt weiter zu

Der Holiday Park hatte im Schreiben an die Landesregierung gefordert, Freizeitparks mit Zoos und Museen gleichzustellen, die unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 wieder öffnen dürfen. Jetzt kam die Antwort. Zum Artikel

Erleichterungen für Geimpfte

Für vollständig Geimpfte und Genesene könnten die Corona-Regeln schon ab dem Wochenende gelockert werden. Zum Artikel

Bluttat in der Innenstadt

Ein 47-Jähriger hat einem 49-Jährigen am Danziger Platz in Ludwigshafen mit einem Messer in die Brust gestochen. Zum Artikel

Mehlwürmer als Nahrungsmittel zugelassen

Die getrocknete Larve des Mehlwurms darf in der EU als ganzer Snack oder gemahlen verkauft werden. Zum Artikel

Auftakt gegen den ehemaligen OB von Oppenheim

Marcus Held (SPD) muss sich wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit verantworten. Die Verteidigung weist die Anklagepunkte entschieden zurück. Zum Artikel

Die gute Nachricht: Hilfe für Timothy

Für den schwerstbehinderten Jungen sollte nach dem Umzug der vierköpfigen Familie das Bad barrierefrei umgebaut werden. Dank dreier Grünstadter Firmen und vieler Geldspender ist nicht nur das gelungen. Zum Artikel