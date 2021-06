Zum höchstwahrscheinlich letzten Mal hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin den Fragen der Abgeordneten im Bundestag gestellt und dabei unter anderem eine Zwischenbilanz zur Corona-Pandemie gezogen. Es sei in allen drei Wellen gelungen, das wichtigste Ziel zu erreichen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, sagte sie.

Die Fragen der Abgeordneten reichten von den Themen Rente, Klima und Außenpolitik bis zu Mieten und Fußball. Von der grünen Frauenpolitikerin Ulle Schauws wurde Merkel gefragt, ob sie mit dem zufrieden sei, was in ihrer Regierungszeit für Frauen in der Politik erreicht worden sei und ob sie nicht dafür wäre, dass abermals eine Frau Bundeskanzlerin werden solle. Unter dem Gelächter der Parlamentarier angesichts einer Kanzlerkandidatin der Grünen antwortet Merkel, die Bürgerinnen und Bürger seien nach 16 Jahren Angela Merkel mündig genug zu entscheiden, ob sie eine Kanzlerin oder einen Kanzler haben wollten.