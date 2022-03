Auch ohne den Krieg Russlands in der Ukraine hätte die Bundesregierung in Kürze eine wichtige Rüstungsentscheidung treffen müssen: über die Nachfolge für die betagten Tornado-Kampfjets. Bei der Entscheidung steht Berlin unter dem Druck der Industrie und der Verbündeten. Doch pikanterweise macht Putins Aggression nun einiges leichter. Und deutsche Luftwaffen-Piloten könnten bald in amerikanischen Superflugzeugen, den F-35, sitzen. Einen ausführlichen Artikel dazu finden Sie hier.