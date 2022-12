Lionel Messi ist am Ziel seiner Träume, eine ganze Nation feiert den Triumph: Argentinien ist Fußball-Weltmeister. Die Südamerikaner setzten sich am Sonntag in Doha in einem dramatischen Endspiel gegen Titelverteidiger Frankreich 4:2 (3:3/2:2/2:0) im Elfmeterschießen durch.

Messi adelte sich im Alter von 35 Jahren nicht nur zu einem der besten, sondern zudem zu einem der erfolgreichsten Fußballer der Geschichte. Der Angreifer erzielte in der 23. Minute per Foulelfmeter das 1:0 und sorgte in der Verlängerung für das 3:2 (109.). Durch den WM-Titel steht der Argentinier fortan sportlich auf einer Stufe mit den Legenden Pelé und Diego Maradona. Vor allem den Vergleich mit seinem Landsmann Maradona muss Messi nicht mehr scheuen.

Die Argentinier überzeugten aber nicht durch ihren Superstar, sondern hielten die Franzosen lange als Kollektiv in Schach. Zu Beginn waren die Südamerikaner das bessere Team und schafften noch vor der Pause den zweiten Treffer, nachdem Angel di Maria eine perfekte Ballstafette über vier Stationen zum 2:0 abschloss (36.).

Nach dem Seitenwechsel wurde der Titelverteidiger aktiver, schaffte es aber lange nicht, die Defensive des neuen Weltmeisters auszuhebeln. Mit einem Doppelpack gelang Kylian Mbappé (80., Foulelfmeter, 81.) urplötzlich der Ausgleich. Mbappé spielt wie Messi für Paris Saint-Germain. Jetzt wirkten die Franzosen stärker und es schien, als ob sie ihren Titel von 2018 würden verteidigen können.

In der Verlängerung, als allen Akteuren spürbar die Kräfte schwanden, sorgte eine starke Kombination für das 3:2: Messi staubte aus fünf Metern ab (109.). Das bedeutete aber noch nicht die Entscheidung, denn Mbappé traf mit einem verwandelten Handelfmeter zum 3:3 (118.).

Im Elfmeterschießen setzte sich die glücklichere Mannschaft durch. Kingsley Coman vom FC Bayern München scheiterte am argentinischen Torwart Emiliano Martinez, der Franzose Aurelien Tchouameni schoss neben das Tor. Den finalen Treffer zum 4:2 erzielte Gonzalo Muntiel.